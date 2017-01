Donald Trump se burla del ‘rating’ de Arnold Schwarzenegger, ¡pero el actor no se quedó callado! Ante las burlas de Trump, el ex gobernador de California no se quedó callado: “Te deseo la mejor suerte y espero que trabajes tan agresivamente por todos los Americanos así como lo hiciste por tus ‘ratings’”

El ex gobernador de California debutó en el programa Celebrity Apprentice, el cual Donald Trump solía protagonizar, con un ‘rating’ poco popular. Trump no dejó pasar la oportunidad para burlarse de Arnold Schwarzenegger, quien decidió no apoyar a Trump durante las elecciones presidenciales, por medio de su cuenta de Twitter: “Dieron a conocer los ‘ratings’ y Arnold Schwarzenegger fracaso. Ser una estrella de cine no le sirvió de nada. Ni siquiera comparando su primera temporada con [mi] temporada 14. No importa, el apoyó a Kasich & Hillary”.

Al parecer Trump sigue bastante molesto con Arnold, pero el famoso actor de Hollywood no se quedó callado y también le respondió al Presidente Electo por medio de su cuenta de Twitter: “Te deseo la mejor suerte y espero que trabajes tan agresivamente por todos los Americanos así como lo hiciste por tus ‘ratings’. No hay nada más importante que el trabajo que haces para el pueblo”.

Según el sitio TMZ, los ‘ratings’ de Arnold han sido casi los mismos que tuvo Trump durante su última temporada de Celebrity Apprentice, aunque Donald si tuvo índices de audiencia muy altos durante su primera temporada. Pero el esposo de Melania sigue bastante enfadado con el ‘Terminador’ ya que el octubre pasado la ex pareja de Maria Shriver declaró que no votaría por el representante del partido republicano.

“Desde 1983, cuando me hice un ciudadano Americano, esta será la primera vez que no voto por un republicano para Presidente”, explicó Arnold en su cuenta de Twitter, “aunque sigo siendo un republicano orgulloso, hay otra etiqueta que llevo por encima de cualquier otra: americano. Me gustaría recordarle a mis colegas republicanos que no solamente es aceptable elegir a tu país por encima de tu partido político — es tu deber”.