En medio de su divorcio con Marc Anthony, Shannon de Lima abre su corazón el día de su cumpleaños Desde su cuenta de Instagram, la modelo envió un mensaje con el que confirma estar más tranquila y lista para un nuevo comienzo

Las últimas semanas, Shannon de Lima se había resguardado en el silencio mientras los rumores de su divorcio con Marc Anthony se expandían para después ser confirmados. Sin dar declaraciones al respecto y manteniendo una postura tranquila, la modelo se escapó a la playa para festejar las fechas navideñas junto a sus amigas y su hijo Daniel. Desde ahí, la venezolana envió un mensaje para festejar su cumpleaños número 28, que recibe agradecida y lista para un nuevo comienzo.

“Hoy en el día de mi cumpleaños número 28 quiero agradecer a todos ustedes que siempre han sido tan lindos conmigo, y a los que NO, les mando un beso igual para que se alegren la vida", se puede leer al lado de una fotografía la modelo posando de cara al mar y en traje de baño blanco. "A mi familia que para mí son lo más bello que hay, a mis amigos (los verdaderos) ¡¡A todos los quiero muchísimo!! Estoy comenzando este año muy feliz y con muchas ganas de disfrutarlo y sacar lo mejor de él, y pido a Dios que me de mucha salud para seguir disfrutando de lo bella que es la vida… #happybday TO ME”, continúa la venezolana.

Varios de sus seguidores consideran que la publicación va dirigida a su ex, Marc Anthony, para hacerle ver que la decisión de separarse de ella no la afectó tanto. Marc solicitó el divorcio de Shannon a finales de 2016, justo después de protagonizar un momento romántico con su ex Jennifer Lopez sobre el escenario de los Latin Grammy, aunque él la rechazó sutilmente llamándola "hermana".

A partir de ese día, Shannon de Lima permaneció en casa sólo acompañada de sus familiares, sin salir a la calle y con el apoyo de su hijo Daniel. Sin embargo, su sonrisa volvió a brillar en vísperas de año nuevo, cuando apareció en la misma fiesta de su ex esposo del brazo de otro ex: Manuel Sosa, el padre de su hijo.

Shannon y Manuel bailaron toda la noche en el mismo evento en Casa de Campo, La Romana, en el que Marc Anthony tendría una presentación con Enrique Iglesias y Gente de Zona. Como si se tratara de una dulce venganza, la modelo parecía muy contenta junto a su ex, sonriendo en todo momento y demostrándose muy cariñosa durante el concierto. Ilusionada con el inicio de año, De Lima escribió en sus redes sociales otro mensaje con el que deja atrás sus dos años de matrimonio con Marc: "Cuando un año termina, se encienden 365 oportunidades para cambiar, renovarse y seguir creciendo... (Me gustó) ¡¡Feliz año para todos!! Que Dios les regale alegría, ilusión y mucha felicidad... ¡Los quiero!".