Shannen Doherty presenta a 'Maggie', la máquina de radiación que la ayuda en su lucha contra el cáncer De acuerdo a la actriz, Maggie y ella tienen una relación de amor-odio en esta batalla contra la enfermedad

Shannen Doherty cada día sorprende más a sus seguidores, quienes están al pendiente de su lucha contra el cáncer de mama desde hace casi un año. Un corte de pelo al ras, humor para bailar después de las radioterapias y siempre una honesta sonrisa son las imágenes que la actriz de 43 años comparte con el mundo para mostrar cómo es el día a día de su batalla contra la enfermedad. Shannen se ha ganado el respeto y admiración de miles de personas por el buen humor que mantiene aún en los momentos más difíciles de su tratamiento, uno de ellos es la reciente fotografía de Maggie, la máquina de radiación que la ayuda a superar el terrible padecimiento.

"Ella es Maggie. La he visto cinco días a la semana por lo que parece ser una eternidad. Tenemos una relación de odio y amor. La amo porque ella es parte del tratamiento que recibo para salvarme la vida. Es impresionante cómo hemos avanzado con la tecnología", escribió Shannen al lado de una foto en la que aparece junto a la máquina de radioterapia.

Esperanzada en los avances médicos, continuó: "Un día, Maggie se retirará y la cura será encontrada. Cosas como la inmunidad son el futuro pero por ahora... somos Maggie y yo. La veré dos veces mañana para poder superar esta fase más rápido", agregó para detallar cómo lleva la agenda de su tratamiento. "Buenas noches, Maggie. Nos vemos mañana", agregó con ánimos de romper pronto con esa relación.

La actriz de Beverly Hills 90210 continuó con sus publicaciones en las que ya presume un poco de pelo. Además, sus hashtags revelaron que está por concluir con este tratamiento de radiación con el que parece haber visto buenos resultados.

En días pasados, Shannen compartió una imagen en la que presenta al equipo médico que la está ayudando con el tratamiento. Además de ellos, su esposo, Kurt Iswarienko, su mamá y sus mejores amigos se han convertido en los pilares más importantes para su recuperación.

Por su coraje y las publicaciones que ha hecho en esta difícil situación, Shannen recibió el premio Courage Award de la American Cancer Society y reveló a ET que aceptaba el premio en nombre de todas las personas que, como ella, se enfrentan a una lucha contra el cáncer. "El coraje no es algo que llega de forma inmediata", dijo al aceptar su premio. "No es algo que tengas por completo. El coraje es algo que te ganas y va creciendo. Es enfrentarte y vencer cada día los obstáculos, uno a la vez. Es entender que el miedo no te ayudará a encontrar la solución ni te ayudará a encontrar la cura", expresó.