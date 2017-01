Tommy Mottola se expresa sobre Mariah Carey, su ex: “Esos problemas no le sucedían cuando estaba con Sony” Tras su desastrosa presentación de Año Nuevo en Times Square, Tommy Mottola, el ex representante y esposo de Mariah Carey, asegura que la cantante “necesita ayuda”

Esta semana Tommy Mottola, el esposo de Thalía, envió un mensaje bastante fuerte a Mariah Carey, su ex cliente y también ex esposa. Publicado por el portal Page Six, Tommy aseguró que Mariah sigue siendo “la mejor voz dentro de la música pop que ha surgido en las últimas tres décadas”, pero que la cantante debería contratar un personal “profesional y con más experiencia para que le ayuden con su carrera”.

Tommy, un titán de la industria musical, hacía referencia a la desastrosa presentación que dio Mariah en Times Square durante las celebraciones de Año Nuevo. Desde que finalizaron su divorcio en 1998, la ex pareja ha llevado una relación cordial, pero no siempre amable. Así mismo, Mottola declaró que tampoco le aconsejaba a Mariah continuar con su programa ‘reality’: “Yo jamás le aconsejaría hacer un ‘reality’ para la televisión. ¡No lo entiendo! Esas cosas no hacen nada para su credibilidad, su integridad o su inmenso talento”.

Los comentarios que podrían enfadar aún más a Mariah fueron los que el empresario hizo sobre la manera en que él solía manejar la carrera de su ex esposa: “Ninguno de estos problemas ocurrían en sus inicios cuando estaba con Sony, cuando se disparó al estrellato durante los primeros 10 años de su carrera. En aquel entonces todos los detalles eran cuidados meticulosa y metodológicamente”.

"Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró la cantante en un breve mensaje que publicó en su cuenta de Twitter un poco después de su accidentada actuación. Algunos pensaron que la famosa cantante ya no tocaría el tema, pero hace unos días reveló que sigue muy enfadada, razón por la cual sus asistentes enviaron un correo a la producción de Dick Clark donde tacharon la presentación fracasada de “sabotaje”.

La empresa rápidamente se defendió de las acusaciones del equipo de Mariah y declararon que “jamás vamos a comprometer intencionalmente el éxito de cualquier artista; decirlo es difamatorio, escandaloso y francamente absurdo”. Tras ese amargo episodio, ‘Mimi’ decidió refugiarse en Aspen y en su cuenta de Twitter publicó una fotografía en un revelador traje de baño con lentejuelas doradas.