¡Confirmado! Joao Gabriel sí es hijo de Juan Gabriel, según una prueba de ADN Una muestra genética de Joao fue comparada con la de Pablo Aguilera, hermano del cantante

Joao Gabriel, un joven de 24 años originario de California, es otro de los hijos biológicos de Juan Gabriel, de acuerdo a los resultados de una prueba de ADN que se realizó. La muestra genética señala que hay una coincidencia del 99.95% con la de Pablo Aguilera, hermano del fallecido artista. Los resultados fueron publicados por el programa Primer Impacto, de Univisión, misma emisión en la que Joao había aparecido en octubre pasado para revelar al mundo la identidad de su padre.

Joao Gabriel volvió a aparecer frente a las cámaras del programa para hablar sobre los resultados, en donde aseguró que está listo para enfrentarse al mundo de su papá. El resultado no causó impacto en el joven, pues siempre estuvo seguro de quién fue su padre. "Nunca se me ha pasado por la mente que la prueba de ADN pueda salir negativa. Yo viví con mi papá y tengo todos mis recuerdos. Sé quién es mi padre", explica entes de revelar al mundo el resultado de sus estudios genéticos.

Aunque la noticia es para celebrarse, en el rostro de Joao no se nota mucha felicidad. Incluso se notó un poco molesto cuando le preguntaron por su hermano Iván Aguilera, albacea del El Divo de Juárez, quien lo invitó a reunirse con él luego de impedirle que asistiera a los funerales de su padre. "Todo lo que ha pasado es muy extraño y no puedo aceptar una invitación que no es de corazón", aseguró después de afirmar que no está dispuesto a reconocer a Iván como su hermano.

Joao no es el único hijo que ha salido a la luz después de la muerte de Juan Gabriel, el pasado 28 de agosto. Luis Alberto Aguilera, de 26 años y originario de Nevada, también se sometió a una prueba de ADN para comprobar que el cantante mexicano es su padre. Al igual que Joao, Luis recibió una invitación de Iván Alberto para conocer a la familia, misma que rechazó. Ambos chicos están dispuesto a pelear su parte de la herencia que les corresponde.

