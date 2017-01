Tras su desastrosa actuación en Año Nuevo, Mariah Carey se refugia en Aspen

Aunque ya pasaron unos días desde la actuación de Mariah Carey en la celebración del Año Nuevo en Times Square, Nueva York, parece que nadie ha olvidado el accidentado concierto que ofreció ante millones de personas. La diva tuvo muchos problemas al interpretar sus canciones, y furiosa, abandonó el escenario. A través de sus redes sociales, la cantante habló sobre aquel penoso hecho: “Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017”.

VER GALERÍA Mariah Carey en el show de Año Nuevo en Times Square. Foto: Getty Images



Tras ese amargo episodio, ‘Mimi’ decidió refugiarse en Aspen y en su cuenta de Twitter publicó una fotografía en un revelador traje de baño con lentejuelas doradas. El equipo de Mariah culpó a la empresa que se hizo cargo del sonido pues los auriculares no funcionaban correctamente y le hicieron creer que todo funcionaría bien cuando estuviera en el escenario. Clark Productions, compañía responsable de la producción del evento, se mostró indignada con las acusaciones realizadas por la cantante.

VER GALERÍA Mariah Carey en Aspen. Foto: Instagram



Su representante, Stella Bulochnikov, habló con la revista Entertainment Weekly, y dio su versión de los hechos. Aseguró que la estrella sí hizo una prueba de sonido antes del fatídico evento y que en m-as de una ocasión indicó que sus audífonos no funcionaban bien. Bulochnikov comentó que se pidió a la cadena que cortara la señal o que se pusieran anuncios publicitarios, algo a lo que se negaron.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂

A video posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on Dec 31, 2016 at 11:10pm PST

A video posted by Mariah Carey (@mariahcarey) on

"No se han disculpado con ella formalmente. Es repugnante", asegura la representante de Carey, quien afirmó que ella estaba en perfecto estado y que ha optado por ignorar esta situación. ”Tiene muchas cosas más importantes que hacer. Debería haberse ido y lanzar el micrófono a la cabeza de alguien. Ese sí que hubiera sido un gran momento". Sobre el playback, Stella sentenció: “No, no fue playback. Eso es cuando no se canta nada en absoluto”.