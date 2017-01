La emotiva historia de Diego Luna y su acento mexicano en ‘Rogue One’

Además de ser una de las películas más taquilleras del momento, Rogue One ha llevado un mensaje positivo y de esperanza al corazón de sus fanáticos, y todo gracias a la actuación de Diego Luna, quien sorprendió a todos con perfecto dominio del inglés, pero eso sí, siempre conservando sus raíces mexicanas.

VER GALERÍA Diego Luna, feliz en el estreno de Rogue One. Foto: Getty Images



A través de las redes sociales, se viralizó el conmovedor relato de una joven que llevó a su padre, de origen mexicano, a ver la película y destacó lo importante que había sido para él ver como un actor de la talla de Diego Luna conservó su acento mexicano en la pantalla grande. Luna, de 37 años, leyó la conmovedora historia y la compartió en su cuenta de Twitter y escribió: “Me puse emocional al leer esto”.

El relato empieza así:



Llevé a mi padre a ver Rogue One el día de hoy. Había estado deseando desde hace un tiempo llevarlo. Quería que mi padre, de origen mexicano, con su acento, experimentara lo que era ver a un héroe en una película de blockbuster, que hablara como él. Aunque no estaba segura de que le gustara, lo llevé. Cuando el personaje de Diego Luna apareció en la pantalla y comenzó a hablar, mi padre volteó a verme y me dijo: “Él tiene un acento muy marcado”, y yo le respondí que sí.

VER GALERÍA Diego Luna y parte del elenco de Rogue One. Foto: Getty Images



Cuando la película terminó e íbamos caminando para el automóvil se volteó hacia mí y expresó: “¿Notaste que él tenía acento? y le contesté: “Sí papá, así como tú”. Después me preguntó sí la película había generado mucho dinero y le comentó que era la segunda película más taquillera del 2016 a pesar de haberse estrenado 18 días antes de que se acabara el año. Luego me preguntó si a la gente le había gustado la película y responde que tuvo una gran aceptación y muchos seguidores en línea y buenas críticas. En seguida, me preguntó porque Diego Luna no había cambiado su acento y le conté que Diego había sido muy abierto acerca de conservar su acento y que estaba orgulloso de él.

Mi padre se quedó callado por un momento y luego dijo: ‘Y él fue el personaje principal’, y le respondí: ‘Sí, lo fue’. Luego mi padre estaba tan feliz… De camino a casa el empezó a hablar de otros actores mexicanos que él considera que deberían estar en las películas en America. La representación importa. #star wars #Rogue One #diego luna Esto significó mucho para mí. Y sé que mucha gente ha criticado su acento y creo que esto que hizo que él se sintiera mejor acerca de ello. Estoy llorando y estoy como ‘sí papá es muy cool’, pero por dentro pensaba ‘aguanta’. Él estaba realmente FELIZ.