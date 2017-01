Además de Jimmy Fallon, ellos serán los presentadores de los Golden Globes El talento latino se hará presente en la entrega de premios con la presencia de Sofía Vergara, Diego Luna y Gael García

La 74a entrega delos Golden Globes está casi lista. Los nominados ya fueron anunciados, el conductor de este año -Jimmy Fallon- promete arrancar carcajadas de la audiencia y lo mejor del cine y la televisión será reconocido con un galardón dorado. El próximo 8 de enero, el hotel Beverly Hilton se convertirá en el punto de encuentro de decenas de estrellas de Hollywood que presenciarán esta edición de los Golden Globes con la que inicia la temporada de premios de 2017.

VER GALERÍA

Aunque el encargado de conducir la ceremonia de premios es Jimmy Fallon, otras celebridades subirán al escenario para entregar los premios a quienes hayan destacado con su actuación el año pasado. Entre ellos destaca el nombre de Matt Damon, Sylverster Stalone, Steve Carell, Eddie Redmayne, Amy Schumer. Además, Nicloe Kidman y Viola Davis serán presentadoras y podrán recibir de manos de alguno de sus colegas un premio, pues están nominadas en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

VER GALERÍA

El talento latino no sólo estará representado por Sofía Vergara. Diego Luna será otro de los presentadores de la gala mientras que su buen amigo, Gael García, podría subir al escenario si gana por su actuación en la serie Mozart in the Jungle. De ser así, sería el segundo premio de este tipo que el mexicano se lleva a casa por la misma actuación.

VER GALERÍA

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada del evento, también anunció que Drew Barrymore, Justin Theroux, Brie Larson, Chris Pine, Resse Witherspoon, Anna Kendrick y Milo Ventimiglia son parte de las luminarias encargadas de pasar el globo dorado a manos de los ganadores.