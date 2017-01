Dulce María, feliz y muy sonriente, presume en redes sociales a su nuevo novio La cantante se nota muy emocionada al lado del productor y director Paco Álvarez

El amor vuelve a hacer sonreír a Dulce María de una manera muy especial. La cantante de 31 años parece haber encontrado a su media naranja en el productor y director Paco Álvarez y juntos empiezan a contar en las redes sociales su historia romántica. Una fotografía recién publicada por Dulce María confirma que entre ellos existe una relación muy especial que la tiene muy emocionada.

VER GALERÍA

"Sin duda, de todas las cosas bonitas que me pasaron en 2016, la mejor fue conocerte", escribió la ex RBD al lado de la primera imagen que publica junto a su nuevo amor. Abrazados y frente al mar, ambos posaron para la cámara de Paco. Ella, con un look muy natural, deja ver lo tranquila y feliz que se siente con él.

Paco Álvarez también está contento con su nueva relación y en su propio perfil publicó una tierna fotografía en blanco y negro en la que besa la frente de Dulce María. "El amor llega siempre inesperado. Siempre como un torbellino primero. Para después andar despacio. El amor llega gritando, para después en silencio quedarse en nuestras manos y escribir nuestra historia. La historia de los días siguientes al día en que nos enamoramos", es el pie de foto que dedicó a su chica y con el que confirma su amor por ella.

VER GALERÍA

Dulce y Paco se conocieron mientras grababan el videoclip No sé llorar. Desde entonces la química entre ellos se hizo notoria; sin embargo, él estaba casado y la cantante dejó claro que entre ellos sólo existía una linda amistad. “Muchas veces salimos y es un gran amigo, alguien que admiro mucho y que estamos haciendo cosas bien padres, como que él entiende lo que yo quiero hacer artísticamente y es un amigo, en su vida personal no llego a tanto, no sé qué tantas cosas inventaron, pero no creo que sea así, lo averiguaré", dijo a Radio Fórmula en octubre pasado.