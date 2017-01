Janet Jackson y su esposo Wissam Al Mana ¡ya son papás! Este martes la cantante de 50 años de edad dio la bienvenida a su primer hijo

Janet Jackson empezó el año con el pie derecho y tiene un motivo más para celebrar en estas fechas. Hoy por la tarde, la cantante de 50 años de edad y su esposo, Qatar Wissam Al Mana, dieron la bienvenida a su primer hijo, un saludable niño a quien llamarán Eissa Al Mana. Janet compartió la noticia con People, en donde asegura que el parto estuvo libre de estrés y ambos se encuentran descansando cómodamente.

"Janet Jackson y su esposo Wissam Al Mana están felices por haber dado la bienvenida al mundo a su nuevo hijo Eissa Al Mana", se puede leer en el comunicado. Otros detalles como el peso, la talla y el lugar de nacimiento del bebé no fueron revelados.

La intérprete de All For You compartió con mucha felicidad esta noticia, tal como lo hizo en octubre, cuando confirmó los rumores de embarazo que varios medios internacionales ya especulaban. La hermana de Michael Jackson hizo un posado muy especial para la misma publicación. Completamente vestida de blanco y acariciando su notoria pancita, sorprendió a sus seguidores al revelar que a sus 50 años se convertiría en madre por primera vez junto a su esposo de 41 años de edad.

"Estamos agradecidos con Dios por nuestra bendición", expresó hace unos meses, cuando ya se preparaba para tener en sus brazos a su hijo. "Pensé que era importante que ustedes fueran los primeros en saber. Mi esposo y yo estamos planeando una familia, así que tendré que posponer el tour", explicó a sus fans con un video que publicó en su cuenta de Twitter. "Espero que puedan entender que esto es lo más importante que tengo que hacer ahora. Debo descansar por órdenes del doctor. Pero no me he olvidado de ustedes. Reanudaré la gira en cuanto pueda", aseguró en el mismo clip.

Janet y Wissam contrajeron matrimonio en 2012 en una ceremonia secreta. "Nuestra ceremonia no fue extravagante. Nos casamos en una ceremonia tranquila, privada y preciosa", contó en aquel entonces al portal. El "sí, acepto", llegó después de dos años de noviazgo, una relación que en ese tiempo también se comentaba entre rumores, hasta que el empresario confirmó a un medio local que sus sentimientos por la cantante eran serios. "Yo no salgo con Janet Jackson, sino que ella es mi novia, que es diferente. Ella es una mujer con mucho talento y muy especial, y nunca deja de sorprenderme".

Por el momento, sólo queda esperar a que los orgullosos padres compartan la primera fotografía del bebé, de quien no habían revelado el sexo hasta su llegada al mundo. ¡Felicidades!