Cristiano Ronaldo sobre su hijo: 'Me gustaría que fuera futbolista, pero no portero' En una plática muy amena, el jugador del Real Madrid reveló detalles sobre la personalidad de su hijo Cristiano Ronaldo Jr

Hay dos personas muy importantes para Cristiano Ronaldo, sin las que su vida no tendría el mismo sentido ni el motivo que lo hace levantarse cada mañana para ser un mejor futbolista y ser humano. Su mamá, Dolores dos Santos, es una de ellas. La otra tan sólo tiene seis añitos de edad y es una réplica exacta del deportista: su hijo Cristiano Ronaldo Jr. Aunque a la menor provocación en deportista presume fotografías de su hijo, fue hasta hace unos días cuando habló abiertamente sobre él durante una entrevista para ON TV, un medio egipcio en el que asegura que Jr es "un niño listo, como su padre".

Desde que anunció en un comunicado que se convertiría en papá, el jugador del Real Madrid no ha ocultado la felicidad que la paternidad llevó a su vida, por ello en cada oportunidad que tiene, presume lo bien que se la pasa con el niño. "Lo más importante es la educación y él crecerá de manera correcta. Él sabe que tiene una casa bonita, bonitos coches, pero que papá trabajó mucho para ello. Él ve mi dedicación en casa”, confesó el futbolista. No es un secreto que el niño tenga una vida llena de lujos, pero papá lo ha preparado para saber que no todo es gratis y hay que trabajar para conseguir cualquier bien.

"Sé que hay periodos de la infancia en los que lo va a pasar mal. Yo también tuve momentos en los que lo pasé mal cuando era niño. Soy lo que soy hoy en día porque hay que ser fuerte para lidiar con la adversidad. Por supuesto, Cristiano va a vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz", explica Cristiano sobre las complicaciones que prevé en el futuro de su hijo.

Cristiano ha hecho de su hijo una réplica exacta de él mismo y el niño no pone objeción en seguir los pasos de su padre, incluso en el ámbito deportivo. "Por supuesto me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero él será lo que quiera ser. No le voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (quiero que sea delantero), pero él será lo que quiera ser. Eso no me preocupa", asegura.

Aunque parece muy cercana la fecha, ya pasaron seis años desde Cristiano que anunció que tendría un bebé. En ese entonces aún salía con Irina Shayk, quien estaba lejos de ser la madre del niño. El futbolista optó por mantener en el total anonimato la identidad de la mujer que le daría un hijo, aunque existen versiones no confirmadas por Ronaldo que aseguran que se trata de una mesera que ignoraba quién era él.

El niño no ha conocido otra figura materna además de la que su abuela le provee. La señora Dolores es quien se ha encargado de ayudar a su hijo a criar al niño. Ahora en el panorama familiar se une Georgina Rodríguez, actual pareja del futbolista que mantiene una buena relación con el niño, tal como lo informó en exclusiva ¡HOLA!, junto a unas fotografías en las que se aprecia cómo la chica española convive con la familia de Cristiano como si fuera una más del clan.