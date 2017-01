Belinda y Criss Angel se dedican los mensajes más románticos en las redes sociales: ‘Eres el amor de mi vida' La cantante y el ilusionista ya no ocultan sus sentimientos

¡Enamoradísimos! Así se puede decir que están Belinda y Criss Angel, quienes no pueden dejar de gritar a los cuatro vientos lo que siente el uno por el otro. Tal es así que, con motivo del Año Nuevo, los artistas han hecho uso de sus redes sociales para desearse buenos deseos para el 2017 y dedicarse las palabras más románticas.

“De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”, escribió Belinda en su cuenta de Twitter para despedir un 2016 lleno de amor. Por su parte, el ilusionista, escapista y músico estadounidense no se quedó atrás y respondió el romántico mensaje de su novia con las siguientes palabras: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”. Además, agregó: “Feliz año nuevo mi amor, eres el amor de mi vida”.

Belinda y Criss Angel podrían mantener una relación amorosa

Sin ánimo de esconder sus sentimientos, la cantante de 27 años de edad y el ilusionista de 49 años de edad se han vuelto cada vez más expresivos a través de las redes sociales. Recordemos que fue en noviembre pasado cuando se comenzó a rumorear acerca de un posible romance entre los artistas, quienes se habían conocido aproximadamente tres meses antes en Las Vegas, cuando Belinda fue a ver un show de Criss Angel. Luego, la cantante mexicana participó del programa de televisión del ilusionista en el que la química entre ellos se hizo más que evidente. Aunque desde el principio ambos fueron discretos, con el tiempo llegó la confirmación de que mantenían una relación cuando comenzaron a publicar algunas fotos donde se los veía juntos en sus cuentas de Instagram.

