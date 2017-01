Tras 12 años en Fox News, la presentadora Megyn Kelly abandona la cadena y se va a NBC

La presentadora Megyn Kelly, uno de los rostros más conocidos de la televisión ha dado un giro a su carrera en televisión. luego de 12 años en Fox News, la periodista de 46 años decidió no renovar su contrato con la cadena de noticias y aceptó una propuesta laboral con NBC. La noticia de su llegada a NBC fue dada a conocer el martes por la tarde y ha causado revuelo, pues se reveló que rechazó los $20 millones de dólares que Fox le había ofrecido para seguir a cargo del programa The Kelly File.

VER GALERÍA La presentadora dejará la cadena el próximo verano, que es cuando termina su contrato. Foto: Getty Images

The Kelly File - lanzado en 2013- es el segundo programa más visto de la televisora, detrás de The O'Reilly Factor, cuyo presentador, Bill O’Reilly, también está negociando su contrato para este año. Aún no se ha revelado cual es la cifra que NBC ha ofrecido a Kelly, pero se sabe que para la también abogada hay un futuro prometedor en su nuevo trabajo, ya que tendrá tres roles principales: conducirá un programa diario de noticias, todos los domingos por la noche presentará un noticiario y será parte de la cobertura política de la cadena.

"Megyn es una periodista excepcional y presentadora de noticias, que ha tenido una carrera extraordinaria", indicó Andrew Lack, presidente de NBC. "Ella ha demostrado una tremenda habilidad y porte, somos afortunados de tenerla". En tanto, Daily Mail reportó que el cambio de Kelly a NBC sucederá hasta el próximo verano, pues su contrato con Fox News termina en julio.

A través de sus redes sociales, Megyn confirmó la noticia y publicó un mensaje de agradecimiento a todos los que tuvieron que ver en su desarrollo profesional dentro de Fox News. En especial, agradeció al magnate Rupert Murdoch, dueño de la televisora, así como a sus hijos James y Lachlan Murdoch.

An ending, and a new beginning... pic.twitter.com/clyKaDpQTW

— Megyn Kelly (@megynkelly) 3 de enero de 2017

En los últimos meses, el nombre de Megyn tomó fuerza dentro de la sede de Fox News. Kelly acusó a Roger Ailes, presidente de Fox News, de haberla acosado sexualmente. Las acusaciones de Megyn salieron a la luz, luego de que otras presentadoras de noticias y trabajadoras de la cadena, como Gretchen Carlson, señalaran la conducta inapropiada de Ailes. En julio del año pasado, Ailes no tuvo más remedio que presentar su renuncia a la junta directiva de la cadena.

VER GALERÍA En agosto de 2015 tuvo un enfrentamiento con Donald Trump. Foto: Getty Images



Esa no es la única batalla que Megyn ha enfrentado últimamente. En el primer debate entre candidatos republicanos en agosto de 2015, Kelly desató la ira de Donald Trump. La presentadora fungió como una de las moderadoras de la ponencia y lanzó una pregunta que incomodó al ahora presidente electo. La rubia lo cuestionó sobre los insultos que en ocasiones anteriores Trump había lanzado contra diversos grupos de mujeres.

El magnate utilizó sus redes sociales para llamarla mentirosa y dijo que estaba sobrevalorada en la televisión. Pero sin duda, la declaración más polémica de todas, fue la que hizo a CNN: "Uno podía ver que (a Kelly) la sangre le salía por los ojos, que le salía por todas partes". Algunos consideraron que ese comentario era sexista. A pesar de los desagradables comentarios, meses después Trump y Kelly se encontraron para limar asperezas y aclarar lo sucedido.