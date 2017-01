La actriz Bárbara Mori recibe el 2017 con un fabuloso bikini

¡Vaya manera de recibir el año! Bárbara Mori dejó sin aliento a sus seguidores al publicar una fotografía con un espectacular bikini. La actriz de 38 años subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que se deja ver con una linda sonrisa, su cabello azulado y un traje de baño de dos piezas, con el cual presumió su envidiable figura. La uruguaya acompañó la fotografía con la siguiente descripción: “Compartiendo el presente”. Al parecer, Bárbara pasó sus vacaciones de invierno en la playa, pues en sus últimas fotografías compartió increíbles imágenes sobre su fin de año.

VER GALERÍA ¡Qué cuerpazo! Bárbara Mori se dejó ver lindísima. Foto: Instagram Bárbara Mori



El año pasado, a finales de noviembre, Barbara debutó como una joven y feliz abuela. Su hijo, Sergio Mayer Mori, de 18 años, y la modelo Natalia Subtil, se convirtieron en padre de una hermosa bebé a la que llamaron Mila. Aunque la noticia del embarazo de Subtil tomó por sorpresa a los papás de Sergio Jr, ambos están encantados con su nieta y en redes sociales no paran de publicar fotografías sobre la bebé y sus más tiernos y coquetos outfits.

VER GALERÍA Mila es la adoración de sus abuelitos. Foto: Instagram Bárbara Mori

Mientras la protagonista de Treintona, soltera y fantástica disfrutaba del sol, su ex pareja, Sergio Mayer, viajó a Acapulco con sus hijas, Antonia y Victoria, y su nieta, la pequeña Mila, quien tiene poco más de un mes de nacida.



VER GALERÍA Sergio Mayer viajó con Mila y sus hijas a Acapulco. Foto: Instagram Sergio Mayer



Aunque Natalia y Sergio Jr. ya no tienen una relación amorosa, se mantienen unidos por el bienestar de su hija e incluso, Natalia y Mila viven en casa de Bárbara, quien está feliz de tener en casa a ambas. Hace unas semanas, Natalia acudió a la premier de la película Un padre no tan padre, película en la que ella y Sergio Mayer Mori se conocieron hace unos meses. A su paso por la alfombra roja, la también modelo de 29 años habló ante las cámaras sobre la aventura de ser madre y la relación cordial que tiene con Sergio: "Estoy viviendo con Bárbara. De hecho Sergio está encargado de Mila, por eso no vino. Me fui a vivir con ellos para que Mila esté cerca de su familia y de su papá, todo el tiempo”.