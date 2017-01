¡Mariah Carey sigue furiosa! Asegura que la producción de su desastroso concierto de Año Nuevo en Times Square “fue sabotaje” La cantante sigue muy enojada con el equipo de producción del Dick Clark's Rockin' New Year's Eve y asegura que dañaron su presentación para elevar el ‘rating’

Mariah Carey sigue muy enfadada por el bochorno que sufrió debido a los problemas técnicos que surgieron mientras hacía su presentación en Times Square el sábado pasado. La cantante asegura que la producción de Dick Clark's Rockin' New Year's Eve, el mismo equipo que está encargado de montar los American Music Awards, Billboard Music Awards y los Academy of Country Music Awards, saboteo su concierto para hacerla quedar en ridículo y así elevar el rating. “Nos quejamos repetidamente con los ejecutivos de Dick Clark Productions de que sus auriculares no estaban funcionando”, contó un miembro del equipo de Mariah Carey a TMZ.

Cabe recordar que había más de dos millones de personas en el afamado Times Square y que el ruido era extremadamente fuerte. Aún así, Mariah se quejó de la falla técnica antes de hacer su presentación y también mientras hacía una entrevista con Ryan Seacrest, pues desde entonces sus auriculares no estaban funcionando correctamente.

A la cantante y su equipo se le prometió que durante la presentación “[sus auriculares] estarían en una frecuencia diferente para no tener problemas”. Como se pudo ver en la transmisión, las promesas del equipo fueron en vano ya que los problemas técnicos dejaron en evidencia que Mariah estaba haciendo ‘playback’ en vez de cantar en vivo.

"Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró la cantante en un breve mensaje que publicó en su cuenta de Twitter poco después de su accidentada actuación. Algunos pensaron que la famosa cantante ya no tocaría el tema, pero hoy se reveló que sigue muy enfadada, razón por la cual sus asistentes enviaron un correo a la producción de Dick Clark donde tacharon la presentación fracasada de “sabotaje”.

“Se les dijo varias veces que el auricular de Mariah no funcionaba”, escribió un representante de Carey a la producción de Dick Clark, “pero en lugar de esforzarse por arreglar el problema, siguieron en vivo”. La empresa rápidamente se defendió de las acusaciones del equipo de Mariah y declararon que “jamás vamos a comprometer intencionalmente el éxito de cualquier artista; decirlo es difamatorio, escandaloso y francamente absurdo”.

Según revelaron los correos entre ambos equipos, la cantante se encuentra extremadamente ofendida debido a que la producción de Dick Clark “le rogó a Mariah para que actuara y ella hasta lo hizo gratis”. Al parecer, la intérprete de Fantasy ni siquiera quería cantar en Times Square: “Podríamos estar en Aspen ahora mismo pasándola increíble en vez de estar en la m**rda que es Times Square, donde apesta como una alcantarilla”.