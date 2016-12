La familia de Carrie Fisher y Debbie Reynolds planea un funeral conjunto La intención de los familiares es preparar un funeral pequeño y privado, que todavía no tiene fecha ni lugar, antes de que se celebre una ceremonia más grande

Debbie Reynolds y su hija Carrie Fisher murieron con apenas 24 horas de diferencia. Por eso, los familiares de las actrices planean un funeral conjunto, según informan los medios estadounidenses. Todd Fisher, hijo de Reynolds y hermano de Carrie Fisher, respondió a la revista People acerca de si se llevaría a cabo una ceremonia conjunta. "Ésa es mi preferencia. Obviamente no está cerrado, pero creo que suena como una gran idea teniendo en cuenta la bella historia que hubo entre ellas", añadió.

El medio TMZ aseguró el jueves que la intención de los familiares es preparar un funeral pequeño y privado, que todavía no tiene fecha ni lugar, antes de que se celebre una ceremonia más grande. Carrie Fisher, la icónica princesa Leia de Star Wars, murió el martes en Los Ángeles a los 60 años tras sufrir un ataque al corazón el pasado viernes. Su madre, Debbie Reynolds, falleció a los 84 años el miércoles también en la ciudad californiana debido a un derrame cerebral.

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de Star Wars en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: Star Wars: A New Hope (1977), The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983). Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga Star Wars: The Force Awakens (2015) y además está confirmada su participación en Star Wars: Episodio VIII (2017).

Nacida el 1 de abril de 1932 en El Paso (Texas, EEUU), Reynolds destacó como intérprete en los años 50 y 60, sobre todo en películas musicales como la emblemática Singin' in the Rain (1952), que protagonizó junto a Gene Kelly y Donald O'Connor.