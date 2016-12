Estas fueron las notas más leídas de HOLA! USA durante el 2016 Harambe, la boda de Eva Longoria, los bailes de Gianluca Vacchi y la muerte de Juan Gabriel son apenas algunas otras notas que conmovieron a los lectores de HOLA! USA. ¡Revive las demás!

El 2016 ha sido un año con muchos altibajos; entre las elecciones presidenciales y la muerte de varios famosos, han ocurrido eventos inolvidables durante este impactante año. Para cerrar el 2016 con lazo de oro, a continuación presentamos las notas más leídas por los lectores de HOLA! USA. ¡Disfrutenlas de nuevo y feliz año nuevo, queridos lectores!

La historia de Harambe, el gorila que fue sacrificado para salvar la vida de un niño en el zoológico de Cincinnati, ha dividido opiniones en la web: ¿era necesario dispararle al animal? Hoy, luego de unos días en silencio para recuperarse de la tristeza, Amanda O’Donoughue, experta en esta especie, ha salido a las redes sociales, en donde explicó la actitud del primate.

Después de tres años de un noviazgo soñado, Eva Longoria por fin dio el ‘sí’ a Pepe Bastón. Se esperaba que su enlace fuera la boda del año, y la actriz y el alto ejecutivo de las telecomunicaciones no decepcionaron. Los enamorados contrajeron matrimonio rodeados de 80 familiares y amigos, entre los que se incluyeron numerosas figuras de Hollywood.

Gianluca Vacchi. ¿En qué radica el éxito en redes sociales de este multimillonario italiano al que para muchos su nombre les resulta desconocido? Será porque es verano, porque no lo hace nada mal, porque lo hace desde su mansión de ensueño o porque involucra en sus bailes a su espectacular novia, a sus amigos e incluso parte de su servicio. Te contamos todo lo que no sabes de uno de los fenómenos virales de este verano.

Jorge Ramos uno de los periodistas más destacados en su ámbito y, siendo que se ha codeado con muchos políticos y famosos, no hay quien no lo conozca. Pero a pesar de ser una persona muy famosa — sale en televisión nacional casi todos los días — se sabe muy poco sobre la vida privada del oriundo de la Ciudad de México. Lo que sí podemos contar, es que Chiquinquirá Delgado y Ana de la Reguera no son las únicas mujeres que han sido relacionadas con el periodista mexicano.

Melania y Donald Trump viven casi en las nubes. Al menos ésta es la impresión que recibes, dadas las increíbles vistas desde el ático en Manhattan, en el piso 66 de la Trump Tower de Nueva York con increíbles vistas de la ciudad y Central Park a sus pies. En él viven Donald, Melania y el hijo de ambos, Barron. ¿Quieres ver cómo viven? ¡HOLA! Te presenta su hogar.

Han sido muchas las especulaciones que se han publicado tras la ruptura del matrimonio de Marc Anthony y Shannon de Lima. Desde que se hizo pública la noticia de su separación — a tan sólo horas después de la entrega de los Latin Grammy, donde Marc le plantó un beso a Jennifer López — Shannon se ha mantenido lejos del ojo del huracán, mientras que Marc se distrae trabajando en su conciertos. Pero según una fuente de la revista US Magazine, Marc sigue “enamorado” de Jennifer López y parece estar interesado “en regresar con J-Lo”.

Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau, la hija del jugador de fútbol Patrick Blondeau y la diseñadora de moda Véronika Loubry, empezó a trabajar de modelo cuando apenas tenía 4 años de edad. En aquel entonces fue nombrada ‘la niña más linda del mundo’ por revistas como Vogue. Este año cumplió 15 años, y ahora la joven francesa luce así.

A sus cinco décadas de vida Salma Hayek parece la misma jovencita que inició su carrera triunfando en las telenovelas de los ochentas. En lo que podrían ser las fotos más atrevidas de su carrera, la esposa de François-Henri Pinault posó para la versión mexicana de GQ y, con fotos tomadas por Nico Bustos, lució impactantemente sexy. Con un vestido semitransparente y un bustier ajustado, Salma despertó las pasiones de sus seguidores en las redes sociales, pues las fotos acomularon miles de ‘likes’ en Instagram en un par de horas.

El periodista Raúl De Molina tuvo la oportunidad de entrevistar a Iván Aguilera, el hijo biológico de Juan Gabriel, y a Laura Salas, su madre, al igual que a otros familiares y representantes del fallecido cantante. Iván se ha convertido en el portavoz de la familia en tan difíciles momentos y, según contó Raúl, también fue quien habló “casi todo el tiempo” mientras Simona, su esposa, se encontraba a su lado. “Fue un problema la entrevista porque este chico estaba llorando el tiempo, y la verdad creo que fue una de las entrevistas más difíciles que he hecho en toda mi vida”, expresó De Molina.

Rebecca Jones, Danna Paola, David Chocarro y Aracely Arámbula son los protagonistas de La Doña, una versión de la popular telenovela Doña Bárbara que pronto debutará por Telemundo. Fue precisamente durante la filmación La Doña que Aracely fue retratada haciendo un ‘topless’ en un cuarto lleno de velas. Minutos después la sensual imagen se disparó por las redes, generando miles de ‘likes’.

Un usuario de Twitter publicó una imagen del desfile de Oscar de la Renta primavera-verano 2011 que se celebró en septiembre de 2010, en Nueva York. ¡Sorpresa! El diseño del gran maestro de la costura, tristemente fallecido el 20 de octubre de 2014, tenía ciertas similitudes con el de la Reina de España. Y es que, los bordados y el corte del modelo eran casi idénticos. ¿Casualidad? ¿Se inspiraría Felipe Varela en el diseñador dominicano?