Laura Zapata sigue distanciada de Thalía: “Le hice una carta pidiéndole ayuda y me envió a sus abogados” Hace varios años que Laura Zapata se distanció de Thalía y al parecer la relación no ha mejorado entre estas hermanas

Hace más de 20 años que Laura Zapata y su hermana Thalía compartieron la pantalla chica durante la filmación de María Mercedes, la popular telenovela que catapultó la carrera de Thalía en la televisión. En aquel entonces Laura ya se había consagrado como una gran villana de la tele, pues su papel antagónico en Rosa Salvaje, al lado de Verónica Castro, dio gran éxito a la actriz por todo latinoamérica. Ellas eran enemigas mortales en María Mercedes, pero en vida real Laura y Thalía llevaban una relación de maravilla. ¿Qué sucedió?

Hay muchos rumores sobre el distanciamiento de estas famosas hermanas — algunas personas aseguran que su relación fue dañada debido al secuestro que sufrió Laura y Ernestina, su otra hermana, en septiembre del 2002 — pero lo cierto es que solamente ellas saben por qué ya no se llevan. Cualquiera que sea la razón, al parecer las cosas no han mejorado, pues Laura contó al programa Suelta la Sopa que ella y Thalía aún no se dirigen la palabra más que para lo necesario.

Así fue que lo contó Zapata durante una entrevista: “La última vez que yo escuche su voz fue hace algunos días que habló por teléfono [a la casa] y yo conteste. Me dice: ‘Por favor, con mi abuelita’. Yo le contesté ‘la están bañando’”. A todo esto, el reportero le pregunta a Laura: “¿Pero así, no te saluda?” Laura contesta “No, no me saluda”. “¿Como si fueras la secretaría?”, exclama el entrevistador, a lo que Laura responde “No, con las secretarías sí habla”.

Durante varios años Laura se ha hecho cargo de su abuela, por lo que comentó que la última vez que habló con Thalía fue para pedirle ayuda con los gastos: “Lo último que supe de ella es que le hice una carta pidiéndole ayuda, donde le decía de la situación de mi abuela — que está triste, que está deprimida — y ella me mandó a sus abogados. La abogada me dijo ‘ten cuando, te quieren tender un cuatro [una trampa]”.

Según Laura, los abogados de la esposa de Tommy Mottola ha intentado engañarla para obtener la custodia de su abuela por medio de un convenio. “[Pretenden insinuar] que yo no la cuido, que yo no la atiendo”, comentó Zapata, “pues no, ese [convenio] yo no lo puedo firmar”.

Por su parte, Thalía no suele compartir detalles de su relación con su hermana mayor. Desde hace varios años, la intérprete de Amor a la mexicana radica en Nueva York y durante el verano pasado declaró que ya no tiene interés por regresar a las telenovelas: "Comparo estar en televisión con estar en una habitación con cadenas", contó Thalía a Variety Latino.