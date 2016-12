Ariana Grande se defiende de un seguidor: 'No somos objetos ni premios' La cantante no se ha dejado amedrentar por un seguidor que se ha pasado de la raya

Ariana Grande nunca ha sido el tipo de artista que se queda callada ante los problemas. Durante los últimos años su nombre ha resonado en los titulares de todo el mundo por su lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres y ahora ha vuelto a demostrar que no está dispuesta a permanecer impasible cuando se siente agredida.

La cantante ha utilizado Twitter para compartir la incómoda situación a la que se vio sometida cuando un seguidor de su novio, el rapero Mac Miller, se acercó a ellos y no dudó en expresar su admiración por la pareja. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo lo que indignó a Ariana: "pensé que era simpático y emocionante", asegura, hasta que el seguidor fue demasiado lejos y utilizó una expresión soez para referirse a la artista de 23 años.

"Puede que no parezca tan relevante para algunos de vosotros, pero yo me sentí asqueada y deshumanizada", continúa Ariana, "estas situaciones ocurren constantemente y es el tipo de cosas que contribuyen a que las mujeres se sientan asustadas ". No soy un trozo de carne que un hombre pueda utilizar a su gusto." Sus declaraciones han resonado en la red social, en la que la intérprete es muy activa, alcanzando en menos de 24 horas más de 300 mil reacciones.

"Tenemos que compartir cuando algo nos hace sentir incómodos porque, si no lo hacemos, seguirá ocurriendo", finaliza Ariana su declaración en Twitter. "No somos objetos ni premios. Somos REINAS." Además, ha aprovechado el debate generado para contestar a algunos de sus seguidores y detractores, expresando su opinión y, como ella misma asegura en una de sus conversaciones, "hablando tan alto como sea necesario".

Ya en el mes de mayo, la cantante expresaba su disconformidad acerca del doble rasero utilizado para juzgar hombres y mujeres en la industria del espectáculo durante una entrevista con Billboard : "si vas a alabar lo sexy que está cierto artista masculino sin camiseta y una mujer decide mostrar su cuerpo en una sesión de fotos, necesita ser tratada con la misma deferencia y admiración".

Ariana Grande saltó a la fama como actriz en 2009 de la mano de Victorius, una serie de Nickelodeon donde compartía pantalla con Victoria Justice. En 2013 dio el paso a la música con su álbum debut Your Truly, y su fama no ha hecho más que crecer en los últimos años por el éxito de su música y sus bailables colaboraciones con artistas como Nicki Minaj, Big Sean -con quien mantuvo una relación durante ocho meses-, o The Weeknd.