Marta Sánchez no esconde los motivos de su felicidad La cantante acudió con su hija a un estreno después de confirmar su relación con Casey Ustick en las redes sociales

Asegura que no ha sido un año fácil, pero Marta Sánchez no ha podido cerrar el 2016 de mejor manera. La cantante está ilusionada y muy feliz con su nueva relación, tal y como ella misma confirmó hace unos días a HOLA.com y ahora ha decidido dar un paso más gritando a los cuatro vientos su amor por el atractivo ejecutivo americano Casey Ustick, compartiendo su primera foto juntos en su perfil personal de las redes sociales. "Estoy muy feliz de empezar un nuevo año contigo. Te echo de menos... #navidad #graciasportanto #ilusion #vivir @custick23", escribió junto a esta romántica imagen.

La artista hizo las maletas y se despidió por unos días de su querido Miami para disfrutar de estas fechas tan señaladas con su familia en España. De hecho, Marta no ha hecho el viaje sola, sino que hasta nuestro país ha viajado también su hija Paula, fruto de su relación con Jesús Cabanas. Juntas acudieron al pre-estreno del concierto oficial del 35º aniversario de E. T. el extraterrestre., donde coincidieron con otros rostros tan conocidos como el presentador Manel Fuentes, Emiliano Suárez y Carola Baleztena, las actrices Macarena Gómez, Raquel Meroño y Mónica Estarreado, o la presentadora y ex miss Juncal Rivero.

Se trata de una de las pocas veces que hemos podido ver a la cantante acompañada de su hija en un evento de este tipo, y fue precisamente allí donde aprovechó para hablar por primera vez de su nueva relación y hacer balance del 2016. "He tenido un año duro pero ahora termino bien. Me lo merezco todo y más por todo lo que he aguantado. Me merezco mucha felicidad", aseguró.

Sobre Casey, Marta confesó: "Hay que conocerse muy bien antes, pero estoy muy contenta porque he conocido a una persona muy especial. Me aporta alegría, vitalidad, juventud... que es lo que me gusta a mí, rodearme de gente con ganas y con fuerza. A pesar de lo que se pueda pensar, que tengo más edad, estoy encantada. Espero que la gente se alegre por mí".

¿Qué le pide Marta al nuevo año? Ella lo tiene claro. "Estar feliz con mi hija en Miami a pesar de las añoranzas. Trabajo la verdad que tengo todo el rato, así que tengo que dar gracias a Dios", afirmó la intérprete de Colgando en tus manos, que explicó que está disfrutando mucho de estos días en España con su madre, pero que volverá a irse en enero: "Tengo conciertos por América".