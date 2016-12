Gary, el perro de Carrie Fisher, se 'despide' de su dueña con un triste tweet Carrie Fisher solía llevar con ella a su perro a todos lados y publicaba en su nombre algunas cosas que vivían juntos

Alfombras rojas, galas, ruedas de prensa, viajes y salidas familiares son sólo algunos de los lugares a los que Carrie Fisher llevaba a Gary, su perro bulldog francés. Gary se volvió popular por acompañar a su famosa dueña a los eventos en los que no se esperaba la presencia de un perro; sin embargo, la simpatía de la actriz y lo bien portado que es Gary, lograron conquistar a quien se ponía frente a ellos.

VER GALERÍA

Hace unos meses, la actriz creó una cuenta de Twitter para Gary, para que se convirtiera en una de las mascotas más famosas del mundo gracias a los detalles que el perro compartía sobre su vida. Hoy, después de que se confirmara la muerte de Carrie Fisher a los 60 años de edad, Gary se despidió de ella con una triste serie de tweets.

"Este es el tweet más triste de todos los que he compartido. Mi mamá se ha marchado. Te quiero, Carrie. Siempre te esperaré... Siempre estuve a tu lado, pero lo más importante de todo es que tú siempre estuviste al mío. El amor no entiende de estaciones, atormenta al alma eternamente", escribió en varios posts el ahora responsable de manejar las redes sociales de la actriz. Al lado del mensaje se aprecia una fotografía de Gary mirando a través de una ventana aún esperando a que su dueña regrese.

VER GALERÍA

- Fallece Carrie Fisher a los 60 años a causa de un ataque cardiaco

- Su familia, sus amores, su humor más irreverente... Todo lo que no sabías de Carrie Fisher

- Carrie Fisher confirma que mantuvo un romance con Harrison Ford mientras rodaban 'La Guerra de las Galaxias'

Para honrar la memoria de Carrie y seguir con su divertida labor de escribir en nombre de su perro, agregaron otra imagen en la que aparecen juntos mirando hacia la cámara. "El perro más cool del mundo posando junto a la humana más cool", se puede leer. La custodia del perro pasó a manos de Billie Lourd, hija de Carrie, famosa por su actuación en Scream Queens. A forma de broma y reflejando la inocencia del perro, agregaron un mensaje para ella: "Querida Billie, me gusta el sabor del tocino en todas las cosas".

En la cuenta de Gary, que supera los 55 mil seguidores, también se anotaban los reportes sobre la salud de Carrie Fisher después de que sufriera un infarto durante el vuelo que la llevaba de Londres a Los Ángeles. Gary informaba a los fans de la Princesa Leia el progreso de su salud antes de que perdiera la vida este martes en un hospital en California.

VER GALERÍA

Carrie consideraba a Gary su eterna compañía. Incluso llegó a ser extraño no verla con él en los eventos a los que asistía, pero era un cariño muy especial que muchos de sus fans entendían. "Me siento un poco estúpida cuando me llevo a Gary a todas partes, pero es que no soporta estar lejos de mí", dijo hace unos meses a Vulture. "Sé que soy yo la culpable de que haya desarrollado este lazo emocional tan intenso y dañino que le ha transformado en un perro caprichoso que no me quiere obedecer. El otro día cuando le daba de comer, a su manera me dijo: 'No quiero comer salchichas, tráeme tocino'", continuó Carrie sobre la "diva" que tenía en casa.