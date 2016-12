Blake Shelton pasó la Navidad con Gwen Stefani y sus hijos Las cosas van tan bien entre ambos coaches de The Voice, que se han vuelto inseparables

Aunque casi ha pasado una semana desde que se celebró la Navidad, las celebrities aún comparten en sus redes sociales los buenos momentos que pasaron durante los festejos navideños con sus seres queridos. Una de ellas es Gwen Stefani, quien sutilmente dejó ver que ella y su novio Blake Shelton tuvieron una Navidad muy familiar con los hijos de la integrante de No Doubt.

La pareja, que se conoció en el reality The Voice hace un par de años, empezó a salir en 2015. Ambos coaches pasaron la Navidad juntos y todo parece indicar que el inicio de año también será una celebración en la que no se separarán. En un video que Gwen compartió, se puede ver el lado más tierno de Blake cuando juega con Apollo, el pequeño de dos años de edad que la cantante tuvo con su ex esposo Gavin Rossdale.

Apollo monta un caballito de juguete mientras está disfrazado de Pikachú, el icónico personaje de Pokémon. Al fondo se puede escuchar a Blake decir "¡Vamos, monta a ese caballito!. Con esas palabras, Shelton anima al niño que no paraba de jugar.

Blake Shleton se unió a Gwen a principios de mes para pasar sus vacaciones en Lake Arrowhead, California. Además, el cantante de country pasó Thanksgiving en la casa de los padres de Stefani, el mismo lugar del que los vieron salir en la víspera de Navidad listos para su celebración en casa.