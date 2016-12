Lucero comparte su fotografía más romántica junto a Michel Kuri La artista mexicana no esconde sus sentimientos y se deja ver de lo más enamorada en sus redes sociales

Lucero y Michel Kuri no podrían disfrutar más de su relación, y prueba de ello es la reciente publicación que realizó la cantante mexicana en su cuenta de Instagram. Sin ánimo de ocultar sus sentimientos, la artista de 47 años de edad ha compartido con sus fans la foto más romántica junto a su pareja.

VER GALERÍA

En la fotografía se ve a Lucero muy sonriente con el empresario a bordo de un yate disfrutando de un agradable paseo en alta mar. Si decir demasiado pero al mismo tiempo expresando mucho, la actriz, y también presentadora, acompañó a la instantánea con el dibujo de un corazón, simple pero muy descriptivo del maravilloso momento que está viviendo.

Lo cierto es que desde que la artista comenzó su relación con Michel Kuri siempre tuvo claro qué era lo que quería de ella. Tal es así que fue en una reciente entrevista en el programa televisivo El Gordo y La Flaca donde volvió a hablar del tema: “Oficialmente somos novios, somos felices así, no vivimos juntos… Nunca he de decir nunca, porque al final la vida da muchas vueltas y nunca puedes negarte a algo, pero hoy no necesitamos de eso (casarse) y estamos muy felices así, como novios eternos, que nada sea por obligación y por compromiso sino por gusto, por amor y pasarla bien”.

VER GALERÍA

Recordemos que Lucero y Michel Kuri, sobrino del millonario Carlos Slim, comenzaron su relación en 2011, mismo año en el que se hizo oficial el rompimiento de la artista y Manuel Mijares, con quien estaba casada desde 1997. Las alarmas de un posible romance entre la cantante y el empresario saltaron cuando se los vio de paseo por Acapulco. En 2012, en una entrevista también en El Gordo y La Flaca, Lucero expresó con seguridad: "No podría yo rechazar el amor o enamorarme, y sí, sí estoy muy feliz”.