Reencuentro de amigas: Paris Hilton y Kim Kardashian, juntas como hace algunos años Paris Hilton fue una de las invitadas a la fiesta navideña de las Kardashian, en donde se reencontró con su vieja amiga Kim

Antes de que Kim Kardashian se convirtiera en la socialité más conocida a nivel internacional y Paris Hilton dejara atrás su lado fiestero para enfocarse en su faceta como empresaria, las chicas eran inseparables. Era común verlas noche tras noche juntas en los mejores clubs de Los Ángeles, rodeadas de amistades como Nicky Hilton y Lindsay Lohan. Esos tiempos que parecen muy lejanos, han quedado atrás, tanto que cada una tomó un rumbo distinto en el que su amistad parecía no tener lugar. Por ello, en la fiesta de Navidad que Kim Kardashian ofreció el fin de semana pasado, fue una gran sorpresa ver entre sus invitados a la heredera de la fortuna Hilton.

Paris fue la encargada de revelar que Kim y ella siguen siendo buenas amigas a pesar de las peleas que pudieron haber tenido cuando eran más jóvenes. Con una foto publicada en su cuenta de Instagram, Paris cautivó a sus seguidores, quienes siempre han apoyado su amistad con la esposa de Kanye West, aunque no faltaron algunos que prefieren que ambas se mantengan distanciadas.

"En la fiesta Kardashian", fue lo único que escribió Paris para describir la fotografía que muchos esperaban desde hace años. En el festejo, Paris lució un vestido negro y largo con detalles de encaje y su rubia cabellera suelta. Kim, en cambio, destacó con un vestido ceñido y dorado y su larga melena suelta y completamente alisada.

Además de presumir su encuentro con Kim, Paris selló la noche con una fotografía en la que aparece junto a su hermana, Nicky Hilton, y Kylie Jenner, la más pequeña del clan Kardashian. "Días feriados con mis mejores amigas", detalló Paris junto a la imagen.

Quizá en los últimos años no haya muchas fotos de ellas juntas; sin embargo, eso no significa que entre ellas no exista comunicación. En su reciente visita a México, Paris aseguro que aún es muy amiga de Kim, incluso estuvo presente en la gran fiesta del cumpleaños número 21 de Kendall Jenner, la hermana menor de Kim.