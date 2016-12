¿Cuál fue el obsequio navideño de Tommy Mottola para Thalía que la puso muy contenta? ¡No hay duda de que Tommy Mottola conoce muy bien los gustos de su esposa!

No es un secreto que en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola hay complicidad y mucho amor. La misma cantante así lo afirma en sus delcaraciones públicas y con las fotografías y videos familiares que comparte en sus redes sociales. Tampoco es un secreto lo mucho que la actriz admira el trabajo y estilo de Marilyn Monroe. Por eso, para navidad, el empresario musical le obsequió a su esposa el mejor regalo que una fan y coleccionista de la intérprete de The Seven Year Itch podría imaginar: un bolso que perteneció a Marilyn Monroe además de una foto autografiada.

PULSA EN LA IMAGEN PARA VER LA GALERÍA COMPLETA



El nuevo bolso de Thalía es muy especial, no sólo porque es una pieza única que en su momento estuvo en las manos de Marilyn. La cartera café de la marca I. Magning & Co. está hecha de piel de cocodrilo con detalles dorados y está valorada en 37 mil 500 dólares. Más que feliz con su obsequio, la esposa de Tommy Mottola publicó un video para detallar su bolso: “Solo cuando uno es fan puede entender el grado de locura. Tommy me regaló en esta navidad un bolso de la única e inigualable Marilyn Monroe que fue subastado en estas navidades”.

Además, detalló que el bolso no venía vacío y contenía un peine personal, un lipstick "de esos emblemáticos labios rojos", más una polvera "para matizar ese atemporal rostro", explicó la intérprete de Desde esa noche. "Ser fan es un privilegio que sólo unos cuantos conocemos", agregó en su descripción.

Después de investigar un poco, Thalía se enteró de que su bolso es uno de los más importantes e históricos jamás subastados de Marilyn Monroe. "¡Qué suertuda soy!", expresó la cantante al enterarse de lo que tenía en manos.

Además de la cartera, Thalía recibió una fotografía que hace varios años autografió la misma Marilyn Monroe. “Y como fan, tener una foto autografiada es un tesoro. Marilyn en su universo interno, firmando a un admirador, mientras Joe DiMaggio espera por ella”.