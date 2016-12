¿Hay un romance entre Jennifer López y Drake? “Claramente va en esa dirección”, asegura un allegado Hace unas semanas el rapero Drake alquiló un restaurante entero en Hollywood para poder entretener a Jennifer López privadamente

El divorcio de Marc Anthony y Shannon de Lima ha estado en boca de todos desde que fue anunciado después de la última entrega de los Latin Grammy, evento donde Marc y su ex esposa, Jennifer López, se dieron un beso. De manera inmediata, Benny Medina, el manager de J-Lo, rápidamente aseguró que Jennifer y Marc “absolutamente, categóricamente” no están juntos. Y aunque existen rumores sobre una posible reconciliación entre los papás de Emme y Max, nuevas fuentes aseguran que el rapero Drake es quien verdaderamente está cortejando a la Diva del Bronx, no Marc Anthony.

Según reportó el diario TMZ, J-Lo y Drake “se ven mucho últimamente y nuestras fuentes aseguran que [un romance entre ellos] es solo una cuestión de tiempo”. Hace unas semanas Drake, quien ha sido relacionado con la cantante Rihanna, alquiló todo Delilah, un restaurante que se encuentra en West Hollywood, para entretener privadamente a Jennifer López sin interrupciones.

Hasta ahora se sabe que Drake y Jennifer se encuentran trabajando en un proyecto musical juntos. Pero al rapero canadiense se le ha visto al lado de Jennifer en Las Vegas, ciudad donde la Diva se encuentra haciendo una residencia, en dos ocasiones. En referencia a una posible relación sentimental entre J-Lo y Drake, un allegado a aseguró que “claramente va en esa dirección”.

Para Marc y Jennifer el 2016 ha sido un borrón y cuenta; la Diva puso fin a su relación con el bailarín Casper Smart en agosto y esta semana Marc movilizó los papeles de su divorcio. La cantante de 47 años de edad y el coreógrafo de 29 terminaron su noviazgo de una manera amistosa, según contaron fuentes cercanas a ellos. “No están juntos desde hace unas semanas”, indicó un informante a People en ese entonces, luego agregó: “No fue nada dramático (su separación) y quedaron en buenos términos. Se dio de manera natural”.

El cuanto a Drake, Jennifer publicó una foto con el rapero en su cuenta de Instagram hace dos semanas, la cual tituló “miren quien pasó por mi función para saludarme”. Pero habrá que esperar para ver si realmente hay química entre estos dos artistas ya que ninguno ha confirmado los rumores de un posible noviazgo.