Recordando a George Michael a través de sus canciones más populares El cantante británico George Michael, quien alcanzó la fama mundial con su grupo Wham! en la década de los ochentas, falleció hoy “en paz en su hogar”, confirmó su representante

El 2016 para siempre será recordado como uno de los años más tristes para los fanáticos de la música, pues según reveló su publicista, el querido cantante George Michael falleció hoy en su residencia de Oxfordshire, Inglaterra: “Con mucha tristeza debo confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George falleció hoy en su hogar”. Michael, quien en sus inicios alcanzó la fama mundial con su grupo Wham!, tenía 53 años de edad, pero la causa de su muerte no se ha revelado.

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA DE GEORGE MICHAEL

VER GALERÍA

Prince, David Bowie, Leonard Cohen y Juan Gabriel son apenas algunos de los músicos que han fallecido este año. Las siguientes canciones encajan entre las más populares del adorado George Michael, quien a lo largo de su carrera se estima que vendió más de 100 millones de discos.

Last Christmas

Una de las canciones favoritas de entre sus fanáticos — y quizás se convertirá en la más triste — Last Christmas no puede faltar de ningún ‘playlist’ navideño.

Careless Whisper

Esta podría ser la canción más famosa de George Michael y no es para menos: al debutar, en 1984, Careless Whisper se convirtió en uno de los temas más populares de la época y llegó a ser número uno en decenas de listas de popularidad.

Wake me up before you go-go

La canción más divertida y bailable de Wham!, Wake me up before you go-go llegó a formar parte del soundtrack de varias películas famosas.

Faith

Faith fue Uno de los primeros éxitos solistas de George y debutó a finales de la década de los ochentas. El disco se mantuvo 51 semanas entre los más vendidos y fue considerado una obra maestra del rock-pop.

Freedom

Con Freedom el cantante inglés se presentó como un artista serio. Michael tenía la intención de dejar atrás la imagen de ‘teen idol’ para convertirse en un compositor con madurez. Un poco inusual para la época, el cantante evadió la promoción habitual que hacen los artistas para un disco de este calibre, lo cual ayudó a concretar la seriedad del cantante.