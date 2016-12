Muere el cantante británico George Michael a los 53 años de edad

El cantante británico George Michael, quien fuera un destacado ícono del pop entre 1980 y 1990, murió este domingo a los 53 años de edad, así lo confirmó su representante. Su publicista emitió un comunicado en el que indicaba: “Con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa durante el periodo de Navidad”.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su muerte, pero la policía indica que no se han encontrado circunstancias sospechosas en torno a su deceso, el cual quedó registrado a la 1:42 de la tarde, hora local en Oxfordshire, Inglaterra.

Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, nació el 25 de junio de 1963 en Londres. Saltó a la fama en la década de los ochenta con el grupo Wham!. Con dicha agrupación lanzó los éxitos Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper. En 1987 se lanzó como solista. Entre sus temas más populares, destacan I Want Your Sex y Faith. Según la BBC, vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su trayectoria de casi 40 años. A principios de este mes, se informó que Michael estaba trabajando en un nuevo álbum discográfico junto al productor y compositor Naughty Boy.

Famosos como Sir Elton John han utilizado las redes sociales para manifestar su tristeza por la muerte del ídolo. El intérprete de Rocket Man publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ambos y escribió: "Estoy en shock. He perdido a un amado amigo -el más amable, el alma más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fans. Descansa en paz George Michael".