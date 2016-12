Ricky Martin y su familia pasan la Navidad más triste por la delicada salud de su padre

Ricky Martin y su familia atraviesan por duros momentos. Según los reportes de la cadena Telemundo, el padre del intérprete, el señor Enrique Martín Negroni, fue hospitalizado de emergencia en una hospital en Puerto Rico. Medios de comunicación de la llamada ‘Isla del Encanto’, indican que el padre del artista habría sufrido un derrame cerebral.

A través de su cuenta de Facebook, Eric Martín, hermano del cantante pidió a sus seguidores que se unieran en oración con él para rezar por la salud de su padre. "Mi gente, necesito que recen por mi padre. Esta super malo en el hospital y solo Dios puede hacerme ese milagrito de sacarlo de donde está y que no se lo lleve (sic)”, escribió.





En una publicación más reciente, Eric detalló un poco más sobre la evolución del estado de su padre y escribió: "Para todas las personas que se han preocupado por mi SÚPER PAPA. Continúa mejorando poco a poco. Sigan con sus oraciones, han sido de mucha ayuda. Gracias de todo corazón. (sic)". Telemundo reporta que el papá de Ricky está conectado a un ventilador artificial y que fue sedado por los médicos. Según el portal People en Español, Eric encontró a su padre con una conducta errática y llamó al número de emergencias para que lo asistieran lo antes posible.

VER GALERÍA Ricky y su padre son muy unidos y en ocasiones lo acompaña cuando está de gira. Foto: Instagram Ricky Martin



Además de Eric, Ricky -quien cumplió 45 años el 24 de diciembre- tiene otros dos hermanos, Vanesa y Daniel. La familia Martín ya está en conversaciones con el equipo médico que atiende a don Enrique para analizar su situación. Los seguidores de Ricky Martin crearon una cadena de oración y pidieron por la pronta recuperación del papá del cantante.

VER GALERÍA Don Enrique adora a sus nietos, Valentino y Matteo, y ayuda a cuidarlos. Foto: Instagram Ricky Martin



Para el astro boricua no hay nada más importante que el amor de su familia y por ello a donde quiera que va, procura llevar a consigo a sus padres. El año pasado, en el arranque se su gira mundial en Australia y su participación como juez en The Voice, Ricky contó en entrevista al programa de radio Kyle and Jackie O Show (KIIS 1065) lo crucial que era el apoyo de sus papás. “Mis hijos están aquí conmigo, básicamente toda mi familia ha venido. Mis padres también se han apuntado para visitar Australia por primera vez. Es el principio de muchas cosas: tenemos que ensayar, vamos a publicar un álbum nuevo y hay que preparar los conciertos... El sistema de apoyo de mi familia es muy apreciado en este momento, ¡no hay nada como los abuelos!", reveló.