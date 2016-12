Doña Lupe, la mamá de Jennifer Lopez, canta a todo pulmón ‘Feliz Navidad’

¡Qué energía tiene de doña Lupe! La mamá de Jennifer Lopez tiene encantados a los seguidores de la cantante. A través de un video publicado de Instagram, la señora Guadalupe Rodríguez presumió de su espíritu navideño cantando festivamente el clásico Feliz Navidad. En el video corto, se aprecia a la señora entrando al salón y al fondo se escuchan las voces de sus nietos, Emme y Max.

La abuela Lupe, como la llaman los niños, entró entonando: “¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un próspero año y felicidad… I wanna wish you a Merry Christmas….”. El video estaba acompañado por la siguiente frase, escrita por Jenni: “Feliz Navidad... #merrychristmas #lupehaslanded #grandmalove #mommy”. Hasta el momento, el video tiene 2.8 millones de reproducciones y cientos de lindos comentarios, en los que los fans de Jenni destacan la energía de la mamá de la cantante. Algunos usuarios escribieron cosas como: "Me encanta tu mamI y lo hace en español. Señora bonita no pierde sus raíces, que Dios te la deje muchos años. Feliz Navidad".

Para Jennifer Lopez no hay mujer más importante que su madre y en varias ocasiones ha presumido lo orgullosa que está de esa gran mujer que le dio la vida. En entrevista con Univision, JLo contó que se dio cuenta del gran amor que su madre sentía por ella, justo cuando ella se convirtió en madre de sus gemelos. "(Tras se madre) uno aprecia más a su mamá. Me acuerdo cuando los bebés tenían dos años, me dio una carta que decía: 'El amor que tu sientes por Emme y Max es el amor que yo siento por ti'. Esa carta me llegó mucho y dije: ¡Wow! Esa es la verdad... Ella siente así y ese amor que yo tengo por ellos... yo quería hacer todo bueno por ellos, protegerlos, amarlos y hacer todo el mundo perfecto para ellos, y eso es lo que ella sentía por mi... nunca lo pensé así".

La intérprete dijo que cuando era más joven, tenía -como toda adolescente- diferencias con su madre, y que a veces la volvía 'loca', pero destacó que el amor de madre es único en la vida. "Ahora digo: 'Wow, esa es mi mamá'. Hacía maravillas con tres niñas... a los 26 años de edad ya nos tenía a las tres (Lupe, Lynda y Jennifer). Yo tengo ayuda, ella no tenía nada... Uno llega a sentir mucho respeto por eso".