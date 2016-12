Mariah Carey prepara la cena en pijama y ¡al ritmo de su propio villancico! Mientras la cantante preparaba su salsa favorita, en su casa sonaba a todo volumen su famoso tema 'All I want for Christmass it's You'

Uno de los temas navideños más famosos en todo el mundo es All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey. En muchos hogares, esta canción ya suena en vísperas de Navidad, incluso en la casa de la intérprete, quien publicó un divertido video de ella cocinando mientras su hijo Moroccan Scott baila al ritmo de la canción de mamá.

Para los seguidores de la cantante, no es común ver esta faceta de Mariah, en la que se muestra como toda una ama de casa con el espíritu navideño a flor de piel. Por lo general, la cantante se muestra en sus fotografías de las redes sociales con una imagen muy cuidada en la que el pelo, maquillaje y vestuario lucen perfectos. Sin embargo, el espíritu navideño y la alegría de ser mamá la motivaron a mostrar un lado más espontáneo que agradó por completo a sus fans.

Mariah y su hijo aparecen en pijama bailando en la lujosa cocina de la mansión de Carey. La cantante, además, está frente a la estufa cocinando mientras su hijo de cinco añitos de edad, canta y baila con un juguete con forma de muñeco de nieve y otro de galleta de jengibre. La intérprete de O Holy Night, luce un pijama de seda rojo, una imagen muy hogareña con la que envió a sus seguidores los mejores deseos en estas fechas festivas. "¡Feliz Navidad a todos! Estoy haciendo mi salsa favorita y espero que disfruten de las fiestas de Yule, ¡felicidades!", escribió junto al video.