La reacción de este pequeño luego de ser adoptado, ha cautivado al mundo entero Michael, de tres años de edad, había estado viviendo con su nueva familia desde febrero de 2015, pero la adopción se hizo legal este jueves

La carita de este pequeñito de tres años de edad es la viva imagen de la alegría y desde el jueves ha contagiado su emoción a miles de internautas que ahora conocen su historia. Él es Michael Brown, un niño que festejó a lo grande al enterarse que, oficialmente, había sido adoptado por la familia con la que estuvo viviendo desde hace casi un año. Su hermana, Dezhianna Brown, de 17 años, fue quien publicó las imágenes en su cuenta de Twitter para informar a sus amigos la feliz noticia, pero fue la reacción de Michael lo que cautivó a la gente, convirtiendo el maravilloso momento en algo viral.

Con un cartel con la frase "Algunas cosas valen la pena por la espera. Después de 832 días de vivir con diferentes familias, hoy fui adoptado", el niño posó para la foto que ha dado la vuelta al mundo. En las imágenes destacan las dos hermanas de Michael, quienes asombrosamente guardan un gran parecido con el niño que no paraba de sonreír.

Michael empezó a vivir con la familia Brown en febrero de 2015, meses después de haber sido separado de su madre biológica por motivos que no se han revelado. En ese entonces, el niño era muy tímido y lloraba mucho. Pero gracias al cariño de su nueva familia, logró adaptarse a un estilo de vida en el que él era el centro de atención en un hogar lleno de amor. "Ahora cuando se duerme conmigo, en las mañanas se despierta, me abraza y me dice: 'Dae, soy muy feliz'", cuenta la feliz hermana de 17 años de edad.

Para la familia Brown, el niño fue una gran alegría que iluminó su hogar. Incluso, la coincidencia en sus apellidos la tomaron como una señal de que él pertenecía a esa familia aunque no compartieran lazos sanguíneos. "Si apellido ya era Brown, así que sabíamos que estaba destinado a suceder", agregó Dezhianna a BuzzFeed cuando le preguntaron sobre las fotografías que se hicieron virales.

Aunque la carita de Michael expresa una felicidad infinita, Dae comentó que es más por su personalidad alegre que por lo que estaba sucediendo. "No creo que entienda por completo lo que significa que sea adoptado, él sólo sabía que lo íbamos a adoptar legalmente", dijo la hoy hermana mayor de Michael. Antes de llegar a la casa de los Brown, el pequeño vivió con otras dos familias. Al principio su caso parecía que tomaría otro rumbo, pues estaba planeado que se reuniera con su verdadera madre; sin embargo, la corte lo puso en adopción mientras vivía con su primera familia.