El gobierno boliviano culpa al piloto y la aerolínea por el accidente del Chapecoense “La responsabilidad directa de toda esta eventualidad recae sobre el piloto Miguel Quiroga y sobre la empresa”, declaró Milton Claros, el ministro de Obras Públicas y Servicios de Bolivia

El Avro RJ85, una aeronave de la empresa boliviana LaMia, se estrelló el mes pasado en Cerro Gordo de la Unión, en el departamento de Antioquía, Colombia, mientras transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Fue una tragedia que dejó a 71 muertos y solo 6 sobrevivientes. Según Milton Claros, el ministro de Obras Públicas y Servicios de Bolivia, “la conclusión es contundente: la responsabilidad directa de toda esta eventualidad recae sobre el piloto Miguel Quiroga y sobre la empresa".

Aunque el piloto Miguel Quiroga falleció durante el accidente, fue Ximena Suárez Otterburg, la azafata que sobrevivió el vuelo, quien recientemente salió a su defensa en sus redes sociales: “Mi gente, este pobre hombre murió también, no salió ileso, no sobrevivió para volver a su hogar o simplemente decirnos su versión sobre el hecho ocurrido. ¿Por qué juzgar tanto a alguien que no puede defenderse? ¿Por qué lastimar tanto a su familia con comentarios innecesarios y dolorosos?”

Según reportó la BBC, la investigación del gobierno boliviano también involucró a Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia, ya que fue ella quien autorizó la salida del vuelo a pesar de las irregularidades que se había presentado: "Incumplió sus deberes y eso también amerita una sanción". Según el funcionario boliviano, Celia “tuvo una responsabilidad directa porque un vuelo no puede ser autorizado para volar si tiene una observación". Al darse a conocer la noticia del accidente, Castedo huyó a Brasil y pidió protección a las autoridades de aquel país.

Freddy Bonilla, el jefe de seguridad de la Aeronáutica Civil de Colombia, declaró que el avión se estrelló por no tener combustible: “Después de registrar los cuerpos y los restos del avión, se puede afirmar que el avión no tenía combustible en el momento del accidente. La investigación ahora se centra en las razones por las que el piloto no buscó un aeropuerto alternativo cuando se dio cuenta de esta falla”.

En cuanto a Gustavo Vargas Gamboa, el gerente de LaMia, y su hijo, Gustavo Vargas Villegas, ambos fueron arrestados por las autoridades bolivianas mientras esperan su juicio. Recientemente la aerolínea anunció que habría una compensación de US$165.000 para cada uno de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

“Siempre estaran en mi corazón, mis compañeros, hermanos y amigos”, expresó Ximena, la azafata de 27 años de edad. “Vuelen alto que cuando me llegue el momento los alcanzaré”.