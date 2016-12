Adamari López se expresa sobre el nacimiento del hijo de Luis Fonsi: “Una bendición más para la familia” Durante la transmisión del programa Un nuevo día el jueves, 22 de diciembre, Adamari López comentó sobre el hijo recién nacido de Luis Fonsi, su ex esposo

A principios de esta semana Luis Fonsi y su esposa, la modelo española Águeda López, dieron a conocer el nacimiento de Rocco, su segundo bebé y primer hijo. Hay un dato curioso: Su hermana mayor, Mikaela, nació el mismo día que Rocco hace cinco años, así que comparten el mismo cumpleaños. Luis compartió la noticia en su cuenta de Instagram: “Bienvenido a este mundo, Rocco. ¡Qué bello eres! Gracias Dios por bendecirnos con otro ángel más. Definitivamente Dic. 20 será la fecha más importante de mi vida; nuestro hijo Rocco escogió este día para felicitar personalmente a su hermana Mikaela en su cumpleaños. Ha llegado saludable y listo para seguir enseñándome a dar lo mejor de mí”.

Durante la transmisión del programa Un nuevo día el jueves, 22 de diciembre, Adamari López comentó sobre el hijo recién nacido de Luis Fonsi, su ex esposo. Según reportó People en Español, mientras Adamari era acompañada por los presentadores Rashel Díaz, Daniel Sarcos, Ana María Canseco y Diego Schoening, la plática giró hacía el nacimiento de Rocco y, tras mostrar una fotografía que muestra la mano del bebé, Adamari se expresó positivamente: “Una bendición más para la familia”.

Adamari y Luis estuvieron casados del 2006 hasta el 2009. Firmaron su divorcio en el 2010, y desde entonces han llevado una relación tensa. Tras pasar por una racha de atención incómoda durante su divorcio, el proceso se intensificó después que Adamari publicó Viviendo, libro en el cual contó su historia. La publicación de ese libro no le sentó nada bien a Fonsi, pues en un comunicado de prensa dijo que “la historia que se cuenta, aunque muy dramática y rentable, no solo está incompleta, sino que NO es fiel a la verdad”.

Durante el verano pasado, el cantante boricua por fin se sinceró y habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida a CNN en Español: “Fue un divorcio muy público que obviamente la parte personal fue dificilísimo al principio. Entonces llega la parte profesional después que es una locura; uno está tratando de estar bien por dentro, pero la parte de afuera no te deja. Tengo que admitir que eso también fue muy rock and roll”.

Luis y Adamari se conocieron en México en el 2001 y anunciaron su compromiso matrimonial en 2004. En el 2005 López declaró que le habían detectado cáncer de mama en la primera etapa, y que la enfermedad no se había extendido a otras partes de su cuerpo. Dos meses después tuvo una intervención exitosa. La pareja se casó a mediados del 2006 en Puerto Rico, pero tres años después enviaron un comunicado de prensa anunciando su separación.

Pese a las circunstancias, cada uno ha montado su vida con otras parejas; Fonsi con Águeda López, mientras que a mediados del 2011 Adamari confirmó su relación con el bailarín español Toni Costa, con quien procreó a su hija Alaïa, nacida en marzo del 2015.