Cartas inéditas de la Princesa Diana, con detalles de los primeros años de los Príncipes William y Harry, serán subastadas La correspondencia entre Lady Di y Cyril Dickman, mayordomo del Palacio de Buckingham, están valuadas en casi 19 mil dólares

Un par de cartas que la fallecida Princesa Diana envió a Cyril Dickman, mayordomo del Palacio de Buckingham hace casi 33 años, serán subastadas por la casa Cheffins el próximo 5 de enero. Estas son buenas noticias para los fans de la familia Real Británica, quienes podrán iniciar la puja desde 19 mil dólares (15 mil libras) para quedarse con la correspondencia en la que la Princesa de Corazones detallaba cómo era la relación entre sus entonces pequeños hijos, el Príncipe William y el Príncipe Harry.

En una de las cartas, con fecha del 20 de septiembre de 1984, tan sólo días después de que Harry hubiera nacido, Diana escribió: "Querido Cyril, fue muy amable de tu parte que nos hayas mandado una tarjeta tan linda por la llegada de nuestro hijo menor. Los dos estamos encantados por tu cariño y lo apreciamos mucho".

En el mismo texto, la entonces esposa del Príncipe Carlos, agregó lo mucho que William quería a su hermano recién nacido. "William adora a su hermanito menor y pasa todo el tiempo abrazándolo y besándolo, ¡difícilmente deja que los padres se acerquen!". Diana, de entonces 23 años, continuó: "La reacción del nacimiento de una pequeña persona nos tiene llenos de emoción y casi no puedo respirar por la gran cantidad de flores que hemos recibido. Esto sólo es para darte las gracias, Cyril. Por pensar en nosotros en un momento particularmente feliz. Con mucho amor, Diana".

La Princesa volvió a escribirle a Cyril el 17 de octubre de 1992, para contarle lo que sucedía con su familia, en especial, sus hijos. "Los chicos están bien, disfrutando mucho de la escuela fuera del país. ¡Aunque Harry está en constantes problemas!", remarcó Diana, quien fue la primera en descubrir el carácter rebelde de su hijo menor.

Cyril fue el mayordomo principal en el Palacio de Buckingham durante 50 años, e inició su carrera cuidando de los techos del palacio. También fue el consejero de Sir Anthony Hopkins para su rol en The Remains of the Day, y fue nombrado Freeman of the city of London después de su retiro a la edad de 65 años.

Cyril falleció en 2012 a los 85 años de edad y las cartas salieron a la luz gracias su nieto, quien las puso en subasta. "La Familia Real lo quería mucho. Cuando estuvo enfermo, casi al final de su vida, el Príncipe Carlos fue a verlo a su hogar en Londres", contó Matthew Dickman a Cambridge News. "Decidimos vender algunos objetos que él tenía porque, eran tantos, que es difícil para nosotros conservarlos".