¿Qué le pidió Kate del Castillo a Santa Claus? “Un hombre alto y con dinero” Mientras ayudaba a repartir juguetes en una estación de policías en Los Ángeles, Kate del Castillo no sólo pidió algo para ella, sino que también pidió educación para todos los niños: “Un pueblo educado es muy difícil que sea manipulado”

Esta semana Kate del Castillo prestó su tiempo y su nombre en la ciudad de Los Ángeles para ayudar a repartir juguetes a decenas de niños en una estación de policías. Entre bromas, la actriz mexicana contó qué le pedirá a Santa Claus esta navidad: “Un hombre alto y con dinero”. Después, hablando seriamente, la ‘Reina del Sur’ aseguró que su verdadero deseo sería que los niños reciban una mejor educación: “Para que no nos dejemos por el gobierno. Un pueblo educado es muy difícil que sea manipulado y que sea engañado”, dijo frente a las cámaras de varios medios.

HAZ CLIC EN LA FOTO PARA VER LA GALERÍA

VER GALERÍA

La hija de Eric del Castillo también dejó claro que pasará la navidad en Estados Unidos, pues su situación legal con el gobierno mexicano aún no ha sido resuelta. "La sigo pasando difícil todavía", confesó Kate hace unos meses, ya que se había convertido en el centro de atención de las autoridades mexicanas que sospechaban sobre su contacto con el Chapo, aún más después de que se revelara la conversación que sostuvo con el narcotraficante por mensajes de texto. "No me arrepiento absolutamente de nada, no he hecho nada ilegal; soy traviesa, pues sí, porque soy actriz y ando siempre buscando buenas historias", agregó.

VER GALERÍA

"Estaba segura de que no iba a suceder nada. Yo creo que le caí bien [al Chapo] por la serie La Reina del Sur y le cae muy bien mi papá. Quizá también le caí bien por mi forma de ser", contó durante una charla que sostuvo con Don Francisco. Y aunque enfrenta cargos por lavado de dinero y obstrucción de justicia, la actriz está tranquila porque confía en que no ha hecho nada malo y tan segura está de que no hay nada que temer que repetiría esa vivencia.

VER GALERÍA

Para ella, lo más difícil ha sido explicar a sus padres las decisiones que tomó, además de las pocas oportunidades que ha tenido de verlos pues ellos residen en México. "Es lo que más me ha dolido. Si me arrepintiera de algo sería de hacerles pasar un mal momento. A ellos no los agarró de sorpresa porque en diciembre me senté cinco horas para decirles lo que iba a suceder, del artículo y que había estado ahí con el señor", agregó.