Mariah Carey, Adele, Chris Martin y Selena Gómez, estrellas del divertido karaoke navideño Muchos artistas junto al presentador James Corden quisieron desearnos de este modo una feliz navidad

El conocido presentador norteamericano James Corden quiso poner el broche de oro a su programa como mejor sabe hacerlo: cantando un villancico con sus invitados. Entre pregunta y pregunta, Corden y sus invitados suelen interpretar un amplio repertorio de canciones, haciendo divertidas versiones de exitosos temas musicales, pero esta vez ha sido un conocido villancico con el que ha querido felicitar las fiestas. Corden decidió invitar a Mariah Carey para que juntos interpretaran el éxito de la artista All I want for Christmas is You. Lo que en un principio iba a ser una actuación particular se convirtió en masiva.

Para sorpresa de todos los seguidores del programa en televisión, el presentador había grabado interpretaciones de la misma canción con todos los artistas que compartió a lo largo del 2016 en sus sesiones de "Carpool Karaoke". Adele, Selena Gomez, Demi Lovato, Chris Martin, Gwen Stefani o Red Hot Chili Peppers, entre otros, cantaron al ritmo del éxito de la cantante Mariah Carey. El vídeo en tan sólo unos días ya ha alcanzado casi 21 millones de reproducciones en Youtube.

Otro de los entretenidos vídeos de "Carpool Karaoke" que realizó recientemente James Corden, fue en compañía de Madonna, que se animó a bailar 'twerking' y del artista Bruno Mars. El músico realizó una divertida imitación de Elvis además de interpretar sus temas clásicos, así como también algunos de su nuevo album 24K Magic.