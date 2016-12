Kim Kardashian y Kanye West, juntos por primera vez desde el colapso nervioso de él

No han sido meses nada fáciles para Kanye West y Kim Kardashian, sin embargo parece que poco a poco se recuperan y siguen juntos y más unidos que nunca. Las secuelas emocionales del asalto que Kim sufrió en París en octubre pasado y la hospitalización del rapero los han puesto en la mira en los últimos meses e incluso, había rumores de que su relación estaba fracturada, pero nada de eso. Por primera vez en semanas, la pareja reapareció en Santa Mónica ante las cámaras. Los padres de North y Saint disfrutaron de una romántica cena en el exclusivo restaurante Giorgio Baldi, uno de los preferidos de las estrellas.

VER GALERÍA 'Kimye' fue captada en las calles de Santa Mónica, luego de disfrutar de una cena romántica. Foto: Grosby Group



La socialité de 36 años vestía un look minimalista con un top blanco y unos pantalones del mismo color. Kim completó su look con un abrigo de pieles y optó por un maquillaje simple. En tanto, Kanye iba todo de negro con una gran chaqueta oscura. Al salir del restaurante, Kim pasó de largo por los paparazzi y no sonrió como usualmente lo hace. Pero una vez dentro de la camioneta y acompañada por su esposo, se dejó ver relajada y ambos intercambiaron risas y tiernas miradas.

VER GALERÍA A diferencia de otras ocasiones, Kim no sonrió ante las cámaras. Foto: Grosby Group



Tras el ingreso de Kanye a la unidad psiquiátrica del Centro Médico de UCLA, en Los Ángeles, fuentes cercanas a la pareja contaron que, a pesar de no estar recuperada por completo de las secuelas emocionales del asalto en París, Kim no se separó de su lado y estuvo al pendiente de las necesidades de su esposo. Los informantes dijeron a US Weekly que la estrella de reality show se mantuvo al lado de Kanye como una esposa devota.

VER GALERÍA Kim ha sido uno de sus más grandes apoyos para Kanye. Foto: Getty Images



“Kim está jugando un papel fundamental en todo este proceso, no se ha separado de su lado en todos estos días y le ha hecho entender finalmente que no podía seguir por este camino. Duerme con él todas las noches y también se ha dedicado a alimentarle ella misma para que recupere fuerzas”, contó una fuente a la revista. Para continuar con su recuperación, el periódico Daily Mail informó que el rapero de 39 años suspendió su Saint Pablo Tour en Europa, con el cual visitaría Francia, Alemania y Reino Unido.