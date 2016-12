Youtuber hace tutorial de maquillaje para personas con cáncer y así transformó a su mamá

Una bloggera publicó un video sobre un hermoso tutorial de maquillaje para personas que reciben quimioterapia. Para hacer este video, la joven Nadina Ioana tuvo a una modelo muy especial: su madre, quien enfrenta una batalla contra el cáncer. La youtuber, radicada en Barcelona, publicó el video a principios de diciembre y desde entonces ha sido visualizado miles de veces.

Ioana se refiere a su mamá como una guerrera. Foto: Instagram Nadina Ioana



En el video, que dura casi seis minutos, se aprecia a Nadina maquillando a su madre. Con toda clase de rubores, sombras, máscaras de pestañas y labiales, la joven da un cambio radical a la imagen de su mamá, quien refleja en sus ojos la emoción por su nueva apariencia. “El día de hoy les dejo un video muy especial que hice con la colaboración de mi madre”, se lee en el mensaje que acompaña el video.





“Hacer maquillaje para gente que está bajo quimioterapia es un poco diferente, ya que además de no tener cabello, su piel puede irritarse fácilmente”, indica Nadina. “En este tutorial de video les enseñaré como maquillar a una clienta que está pasando por un tratamiento de quimioterapia. Usualmente tienen una piel muy sensible, sin cejas ni pestañas.

“Es muy importante preparar la piel antes de hacer el maquillaje, poner los productos correctos (crema humectante y suero para piel sensible y seca)”, señala Ioana. “También es importante hacer cejas simétricas, las cuales tienen que ajustarse al rostro del cliente. Se tiene que ser cuidadoso con la aplicación de pestañas, pues el cliente no tendrá por completo sus cejas naturales. De no hacerlo bien, el cliente podría sentirse incómodo”.

Nadina y su madre, tras su transformación. Foto: Instagram Nadina Ioana



Al final del video, la madre de Ioana aparece con una peluca castaña y madre e hija posan para la cámara, y ambas tienen una hermosa sonrisa sobre sus rostros. En una publicación en su Instagram acerca del video, Nadina se refiere a su mamá como ‘su guerrera’.