Sylvester Stallone rechaza un cargo en la administración de Donald Trump

Tener un trabajo en la administración de los Estados Unidos podría ser el sueño de muchos, más no el del actor Sylvester Stallone quien no aceptó un cargo en la administración del presidente electo, Donald Trump. El protagonista de películas como Rocky rechazó la presidencia del National Endowment for the Arts (NEA), pues asegura que podría ser más útil trabajando para los veteranos de guerra de su país.

En una declaración obtenida por la revista People, el actor de 70 años de edad dijo que prefiere servir al gobierno de los Estados Unidos trabajando por los veteranos. "Creo que podré ser más efectivo atrayendo la atención sobre el personal militar que regresa a nuestro país para encontrarles empleo, una vivienda adecuada y la asistencia financiera que estos héroes se merecen", afirmó.

Trump habría ofrecido a Stallone la presidencia del NEA, pero el actor la rechazó.



La semana pasada, varios reportes indicaban que Trump se había puesto en contacto con Stallone para ofrecerle una posición en su administración. La NEA es responsable de distribuir las subvenciones del gobierno para las organizaciones de arte. Stallone no es el único que se ha reunido o que ha sido contactado por el presidente electo. Kanye West visitó la semana pasada la Trump Tower, en Nueva York, y tuvo una reunión de 15 minutos con el magnate.

Stallone lleva años ayudando a organizaciones que apoyan a los veteranos y heridos de guerra. Según el periódico El País, en 2015 subastó a través de Heritage Auctions más de mil 400 objetos y recuerdos de las películas Rocky y Rambo para recaudar fondos para ayudar a los ex combatientes de Estados Unidos.

Estos fueron algunos de los objetos subastados en beneficio de los veteranos.