Lamar Odom recuerda entre lágrimas sus momentos más difíciles: 'Estaba en un lugar oscuro’ El ex marido de Khloe Kardashian habló sobre los días en que estuvo en coma

El año pasado ha sido uno de los más duros para Lamar Odom, quien tuvo que permanecer en coma por tres días tras haber sido encontrado inconsciente en un local en Nevada. Aunque hoy en día continúa en proceso de recuperación, el ex basquetbolista ya está mucho mejor y recuerda en una reciente entrevista lo que fue para él su paso por el hospital y el hecho de haber enfrentado tan de cerca a la muerte.

"No estaba bien, mentalmente, antes de que ocurriera ese incidente. Khloe [Kardashian] y yo pasábamos por un mal momento. Estaba en un lugar oscuro”, confesó el exjugador de la NBA en el programa The Doctors haciendo referencia al momento que atravesaba cuando todo ocurrió. Además, el deportista reveló cómo se encontró al despertar del coma: "Estaba muy asustado”, expresó, "no sabía que había sufrido un coma hasta que me lo dijo mi mujer. Yo abría la boca y no salía ningún sonido”.

Para el próximo año, Lamar Odom ha querido seguir trabajando en su recuperación, por eso ha decidido entrar en un centro de rehabilitación. Enfrentando la vida con esperanza, el ex marido de Khloe Kardashian mira lo ocurrido en 2015 e intenta sacar lo positivo de aquella terrible situación: ”supongo que es verdad eso que dicen de que todo ocurre por algo, y la razón por la que me ocurrió es que ahora estoy aquí. Puedo contar mi historia", confesó visiblemente emocionado.

Recordemos que, a pesar de estar separados desde 2013, cuando Lamar Odom fue internado el año pasado, la familia Kardashian se reunió rápidamente para acompañarlo en todo momento. Sin despegarse de su lado hasta que su salud mejoró, Khloe Kardashian detuvo los trámites de divorcio durante la complicada situación dando pie a especulaciones que hablaban sobre una posible reconciliación. Algo que no ocurrió ya que la joven reanudó los procesos legales para poner punto final a su matrimonio en mayo pasado. Recordemos que Lamar Odom y Khloe Kardashian se casaron en 2009 tras un mes juntos.