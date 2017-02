Lady Gaga critica el discurso ‘anti-bullying’ de Melania Trump: “Es una hipocresía” “Decir que eres ‘anti-bullying’ es una hipocresía. Tu marido es uno de los bullies más infames que hemos visto”, comentó Lady Gaga en su cuenta de Twitter

A Stefani Joanne Angelina Germanotta no le gustó nada el discurso que dio Melania, la esposa de Donald Trump, en Berwyn, Pennsylvania hace unos días. Con el fin de apoyar al candidato republicano, Melania comentó que sería “un honor y privilegio servirle a este país” y que, de convertirse en la Primera Dama, buscaría la manera de combatir el bullying cibernético. “Tenemos que encontrar la manera de hablar con el uno y el otro, de no estar de acuerdo, de respetarnos”, dijo la modelo eslovena.

El discurso de Menaia no le sentó muy bien a Lady Gaga, quien por medio de su cuenta de Twitter se refirió a la esposa de Trump y le dijo lo siguiente: “Decir que eres ‘anti-bullying’ es una hipocresía. Tu marido es uno de los bullies más infames que hemos visto”. Gaga no fue la única famosa que criticó a Melania, pero tiene razón: Donald Trump continuamente ha agredido a sus enemigos por medio de su cuenta de Twitter. A finales de octubre el diario New York Times publicó una lista de “las 282 personas, lugares y cosas que Donald Trump ha insultado en Twitter”.

Trump no solo ha insultado a sus enemigos, sino a miembros de su propio partido, entre ellos John McCain, Mitt Romney, Paul D. Ryan, Carly Fiorina y Ted Cruz.

Por otro lado, los discursos nunca parecen dejar nada bueno para Melania, quien durante la Convención Republicana Nacional del verano pasado fue acusada de plagiar un discurso del 2008 de Michelle Obama:

Ante el descubrimiento de plagio, los asesores de Trump y Melania se limitaron a dar una respuesta bastante ambigua: “Sobre la elaboración de su hermoso discurso, el equipo de redactores de Melania han tomado notas de las inspiraciones de su vida, y en muchas instancias se han incluido fragmentos que reflejan su propio pensamiento. La experiencia de Melania como inmigrante y su amor por EEUU han brillado a través de su discurso, lo que le ha convertido en un éxito”.