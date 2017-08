Salma Hayek enloquece a los internautas con las fotos más atrevidas de su carrera

¿Serán los genes? ¿El ejercicio? ¿La dieta? A lo mejor ni ella lo sabe, pero a sus cinco décadas de vida Salma Hayek parece la misma jovencita que inició su carrera triunfando en las telenovelas de los ochentas. En lo que podrían ser las fotos más atrevidas de su carrera, la esposa de François-Henri Pinault posó para la versión mexicana de GQ y, con fotos tomadas por Nico Bustos, lució impactantemente sexy. Con un vestido semitransparente y un bustier ajustado, Salma despertó las pasiones de sus seguidores en las redes sociales, pues las fotos acomularon miles de ‘likes’ en Instagram en un par de horas.

En una entrevista de radio con El show del Mandril, Salma Hayek recientemente opinó sobre dichas declaraciones de las mujeres que han acusado a Donald Trump de acosarlas, y la actriz no hizo más que mostrar su apoyo por las víctimas: “Yo pienso que [las mujeres] hacen bien y no lo dudo ni por un instante. Yo estoy segura de que sí las acosó porque cuando yo conocí a ese señor yo tenía un novio; el se trato de hacer amigo de mi novio para sacar el número de teléfono de mi casa y me hablaba para invitarme a salir”.

Durante la misma entrevista Salma dejó muy claro porque apoya la candidatura de Hillary Clinton: “Yo conozco a los dos desde hace más de veinte años. Te puedo decir muchas cosas de los dos, tenemos poco tiempo, pero lo que te puedo decir de Hillary Clinton, que creo que todo mundo va entender muy bien y que a mi me da mucha confianza, es lo siguiente: Esta señora entiende muy bien la importancia de la familia y que la familia este unida”.