Aracely Arámbula enciende las redes sociales con su foto ‘topless’

Rebecca Jones, Danna Paola, David Chocarro y Aracely Arámbula son los protagonistas de La Doña, una versión de la popular telenovela Doña Bárbara que pronto debutará por Telemundo. Fue precisamente durante la filmación La Doña que Aracely fue retratada haciendo un ‘topless’ en un cuarto lleno de velas. Minutos después la sensual imagen se disparó por las redes, generando miles de ‘likes’.

“La Chule’ siempre se ha sido muy arriesgada con sus atuendos y con echar un vistazo a sus redes sociales se entiende por qué: ¡Posee una figura envidiable! A sus 41 años de edad, la madre de Miguel y Daniel, hijos que procreó con el cantante Luis Miguel, trabaja largas horas para mantener su cuerpo físicamente perfecto.

Según ha contado la oriunda de Chihuahua, ella suele realizar varios ejercicios cardiovasculares para mantener su cuerpo saludable. "Me recuperé muy rápido de mis embarazos con mucha disciplina, comiendo saludable, con horas de ejercicio, porque invertí tiempo en el gimnasio; de alguna manera siempre trato de cuidarme, primero por salud, y segundo porque quiero estar bien para mi público", comentó Aracely a los medios.

Aunque para ella no hay mayor orgullo que sus dos hijos, Aracely reconoce que para ellos ha sido duro crecer alejados de Luis Miguel. A pesar de la lejanía que el cantante tiene con sus dos hijos menores, la actriz asegura que nunca se ha expresado mal de él. ”Jamás les he hablado mal de su papá, pero conforme pasa el tiempo y no los busca, creo que ellos ya no lo ven como un padre, porque eso se da con la convivencia diaria”, dijo la actriz de 41 años al diario El Tiempo de México.

Aracely y Luis Miguel estuvieron juntos por casi cuatro años. En 2006 dieron la bienvenida a su primer hijo, Miguel y dos años después nació su segundo hijo, Daniel. Para la actriz, no hay mayor dicha que la de ser madre y ver crecer a sus retoños.